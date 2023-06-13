Що краще: Bing чи Dall-E? Експерт порівняв два інструменти генеративного ШІ (фото)

І хоча обидва є продуктом компанії OpenAI, але різниця між ними справді відчутна.

Використання генеративного штучного інтелекту стало дуже популярним серед дизайнерів та обивателів, які завдяки текстовим запитам можуть створити власний художній чи фотореалістичний "шедевр", пише GIZCHINA. Сьогодні для створення текстових та естетичних робіт доступний широкий спектр генеративних інструментів нейромереж, але їхня якість варіюється. Найпопулярнішими є Midjourney, Adobe Firefly, Bing Image Creator та Dall-E 2 (обидва останні від OpenAI).

У своєму матеріалі автор видання вирішив порівняти інструменти OpenAI, які мають спільне коріння, але разюче відрізняються в аспекті вміння генерувати підсумковий малюнок. І Bing Image Creator, і Dall-E 2 популярні, не вимагають спеціальної програми або програмного забезпечення та однаково прості у використанні.

Що вміють Bing та Dall-E

Для чату Bing Microsoft використовує інструментарій OpenAI GPT-4, який є провідною мовною моделлю. Крім того, Microsoft Image Creator використовує систему штучного інтелекту OpenAI Dall-E 2. Але оскільки Bing Image Creator та Dall-E 2 мають різні функції та переваги, важливо розрізняти їх.

І Bing, і Dall-E 2 можуть створювати графіку у різних форматах, включно з малюнками, 3D-рендеринг, світлини та багато іншого. Однак, Bing Image Creator відмінно підходить для створення саме реалістичних фото.

Інвестувавши понад $10 млрд в OpenAI, компанія Microsoft отримала всі технології для свого Bing Image Creator, який налаштувала на власний розсуд. В результаті зображення Bing стають ближчими до реальності. Зокрема, приклад показує чудову здатність Bing додавати до зображень реалістичні елементи, такі як шерсть собаки та тканина подушки. Зображення зліва настільки реалістичні, що їх легко можна прийняти за справжні фото, якщо не вдивлятися.

Порівняння малюнків Bing Image Creator та Dall-E 2 Фото: Скриншот

Microsoft чудово вдалося інтегрувати всі інструменти OpenAI у свої продукти. Наприклад, не виходячи з вікна чату та не відкриваючи нову програму, ви можете легко попросити чат-бот створити фото для вас, навіть використовуючи мобільний додаток Bing. Крім того, бічна панель Microsoft Edge забезпечує легкий доступ до Bing Image Creator у зручному місці.

Як зареєструватися в Bing та Dall-E 2

Для використання Bing Image Creator потрібен обліковий запис Microsoft, який можна легко створити практично з будь-якою адресою електронної пошти.

Ви можете використовувати Dall-E 2, перейшовши на labs.OpenAI.com. Для доступу до Dall-E 2 потрібний обліковий запис OpenAI, який можна отримати, зареєструвавшись через вже існуючу адресу Gmail від Google. Якщо ви вже використовуєте ChatGPT, ви можете почати використовувати Dall-E 2 і заощадити час.

Малюнок, який згенерував на запит експерта Bing Image Creator Фото: Скриншот

Який результат краще: вирішувати вам, але автор зазначає, що Bing вдалося налаштувати генеративний ШІ на фотореалістичність. Зате Dall-E 2 більш творчо та оригінально підходить до виконання запитів користувача.

І все одно, кожен з отриманих результатів далекий від досконалості, так що розробникам генеративних нейромереж є куди розвиватись.

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