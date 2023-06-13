ШІ почав "проповідувати" у церкві: релігієзнавці вважають, що нейромережа зганьбиться (фото)

Парафіянам сподобалася проповідь створена нейромережею.

Німеччина стала першою країною у світі, де як проповідник виступив штучний інтелект. Понад 300 парафіян прийшли до протестантської церкви Святого Павла у Фюрті, щоб послухати 40-хвилинну проповідь, складену чат-ботом ChatGPT, повідомляє Ars Technica.

Текст проповіді зачитали жіночі та чоловічі аватари, які взяли участь у незвичайній службі в рамках з'їзду під назвою Deutscher Evangelischer Kirchentag (Конгрес Німецької євангелічної церкви). Службу організував Йонас Зіммерляйн — богослов та філософ із Віденського університету.

Проповідь від ChatGPT представили комп'ютерні аватари Фото: Getty

Звичайно, ChatGPT склав текст проповіді на запит самого богослова, який дав завдання чат-боту: "Уяви, що ми на церковному конгресі, а ти — проповідник. Напиши свою проповідь". Зіммерляйн стверджує, що 98% проповіді написав саме штучний інтелект, а 2%, що залишилися, — це його поправки. Тема проповіді була присвячена залишенню минулого позаду, подолання страху смерті та питанням збереження віри.

В цілому, парафіянам дуже сподобалася проповідь чат-бота, хоча деякі розкритикували аватарів через відсутність емоційності в голосі та міміці, через що текст звучав якось "бездушно". З іншого боку, колеги Зіммерляйна зазначили, що на подив "ChatGPT-проповідник" добре впорався із завданням і вони очікували, що все буде набагато гіршим.

Парафіяни позитивно оцінили стиль та текст проповіді від нейромережі Фото: Getty

Зіммерляйн каже, що не збирався рекламувати ШІ як заміну проповідникам, а хоче продемонструвати, що нейромережа може допомогти їм звільнити час від написання проповідей для духовного наставництва. Втім, деякі священники очікують, що бездумне використання ШІ при написанні проповідей може призвести до конфузу, адже дуже часто чат-боти "галюцинують" (змішують або вигадують неіснуючу інформацію). У зв'язку з цим вони жартують, що: "з нетерпінням чекають на майбутні скандали та суперечки з приводу проповідей ШІ, які актуальні між релігієзнавцями на тему неправильних перекладів між арамейською та давньогрецькою мовами".

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