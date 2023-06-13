ШІ допоміг Маккартні "з'єднатися" з Ленноном: записали разом останній альбом Beatles

За допомогою нейромережі лідер легендарної "ліверпульської четвірки" знову заспівав разом із Полом, Рінго та Джорджем.

Виявляється, новомодний сьогодні у шоубізнесі штучний інтелект вже давно використовувався Полом Маккартні для відновлення архівних записів із голосом та музикою Джона Леннона, який був убитий у 1980 році, повідомляє ABC News. У своєму інтерв'ю журналістам Пол розповів про те, як вдалося за допомогою нових технологій відновити звук із касетної плівки.

Скористатися напрацюваннями нейромереж запропонував ще у 2021 році відомий режисер Пітер Джексон, який разом з учасниками The Beatles, що залишилися, знімав документальний фільм про легендарну групу.

За словами Маккартні, Джексону "вдалося витягнути голос Джона з невеликого фрагмента касетного запису з вокалом та музичним програшем". Режисер одразу зрозумів, що розділити музику та вокал вийде за допомогою технологій: "Нам потрібно просто прибрати звідси інструменти та залишити голос", — сказав Джексон.

В результаті, коли учасники The Beatles бралися до запису останнього студійного альбому, то у них був голос Джона, який був відновлений до студійної якості за допомогою ШІ. Цей голос наклали на одну з пісень і вийшло, що тепер вся четвірка знову разом.

Сер Пол Маккартні назвав технологію штучного інтелекту "трохи лякаючою, але дуже захоплюючою", додавши: "Нам просто потрібно подивитися, до чого це все приведе".

Раніше Фокус розповідав про те, що ШІ почав "проповідувати" в церкві: релігієзнавці вважають, що нейромережа зганьбиться.