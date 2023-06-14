Військові отримають найточніший бойовий навігатор наступного покоління: як він працюватиме (відео)

Модель NavGuide від BAE Systems має кольоровий тридюймовий дисплей, а ергономіка спеціально розроблена для зручності бійців.

Компанія BAE Systems представила бойовий навігатор NavGuide наступного покоління, який включає найточнішу систему GPS M-Code, повідомляє Armyrecognition.

Прилад розроблений на заміну GPS-навігатора DAGR та забезпечує безперешкодну взаємозамінність із вже існуючими кріпленнями та аксесуарами попередньої моделі. Від одного заряду навігатор здатний опрацювати більше ніж 14 годин без перерв.

Крім того, NavGuide отримав тридюймовий повноколірний дисплей, але найголовніше, що пристрій використовує для зв'язку із супутниками покращений сигнал GPS M-Code, який забезпечує не тільки більш високу точність, але й захист від перешкод та перехоплення сигналу. Завдяки своїй портативності, універсальності та точності NavGuide підтримує автомобільні, портативні та сенсорні програми, дозволяючи військовим ефективно діяти у складних ситуаціях.

NavGuide використовує для зв'язку із супутниками покращений сигнал GPS M-Code Фото: BAE Systems

Тодд Петерсон, директор з розробки навігаційних та сенсорних систем у BAE Systems, зазначив, що NavGuide не тільки пропонує важливі функції, такі як навігація в русі або координати по 9-ти лініях, але також відповідає ключовим військовим екологічним вимогам.

Слід зазначити, що BAE Systems має за плечима 45-річний досвід розробок у галузі GPS-систем. Компанія поставила майже два мільйони пристроїв GPS у всьому світі. BAE Systems виробляє GPS-приймачі M-Code у різних форм-факторах та з різними рівнями можливостей. Вся продукція розробляється та збирається виключно у США.

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