"Трясуть та хитають": навіщо технологію 50-річної давності застосували в NASA

Пасажири eVTOL-таксі мають почуватися комфортно, вважають у НАСА.

Щоб зрозуміти, наскільки комфортним буде політ на повітряному таксі, вчені НАСА задіяли симулятор польоту, щоб дослідити фізіологічні реакції людини на рух, вібрацію, шум та зорові подразники, з якими можуть зіткнутися пасажири. Про це агентство повідомило на своєму сайті.

Вчені застосували технологію віртуальної реальності, за допомогою якої відтворили зовнішній вигляд кабіни аеротранспорту, міську панораму, шуми. Симулятор складається з крісла на платформі та на декількох опорах, що гнуться, щоб імітувати рух у повітрі.

У 1970-х роках НАСА вже проводило подібні випробування. Тоді треба було зрозуміти, як люди реагуватимуть, перебуваючи на борту реактивного авіалайнера. Симулятор тоді теж імітував вібрації сидінь та ефект розгойдування, а також шуми. "Тепер Центр льотних досліджень Армстронга НАСА переносить цю технологію у 21 століття", — йдеться у матеріалі.

Під час експерименту піддослідні сидітимуть пристебнутими у кріслі, розташованому на платформі, яка може рухатися завдяки шести опорам, які реалістично імітують рух таким чином, ніби люди знаходяться на борту літака. Вони також одягнуть VR-окуляри та навушники, щоб досягти ефекту повного занурення. Вчені вимірюватимуть рівень дискомфорту. Щоразу, коли учасник експерименту почуватиметься некомфортно, він натискатиме на кнопку. Ці сигнали потім поєднають із записаними візуальними ефектами, даними про рух платформи та з фізіологічними параметрами, такими як частота серцевих скорочень та частота дихання.

Після тестів експерти дадуть рекомендації виробникам повітряних таксі щодо доопрацювання апаратів таим чином, аби користування ними було максимально зручним.

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