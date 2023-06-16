Сонячна електростанція на балконі: як можна уникнути блекаутів мешканцям багатоповерхівок

Сонячні панелі PowerStream і PowerOcean допоможуть вам не боятися залишитися без електрики через обстріли російських окупантів або отримати незалежність від енергокомпаній.

Компанія EcoFlow давно відома на ринку альтернативних джерел енергії та нещодавно представила нові продукти: PowerStream і PowerOcean, повідомляє The Verge. Ці моделі вже продаються в Європі, а тепер вони дісталися і США.

Неважливо, чи володієте ви будинком або винаймаєте квартиру — EcoFlow тепер має домашнє рішення для сонячної енергії завдяки системам PowerStream і PowerOcean. Обидва продукти призначені для зниження ваших витрат на електроенергію, забезпечуючи при цьому аварійне резервне харчування у разі збою в мережі, що стає все більш поширеним явищем, особливо через постійний обстріл міст російськими окупантами. На Заході такі системи популярні в районах, які страждають через відключення енергії в результаті спеки, а багато хто вважає за краще економити на оплаті електрики.

Система PowerStream

Найбільший інтерес у міських жителів, напевно, викличе модель PowerStream. Це невеликий генератор сонячної енергії з двома сонячними панелями та батареєю. Щоправда, за повний "фарш" доведеться розщедритися на 2660 євро.

Однак ви можете купувати конструкцію частинами: базова станція починається від 369 євро (у комплект входить мікроінвертор і пару розумних розеток). Заплативши 1011 євро, ви отримаєте ще й дві сонячні панелі по 400 Вт на балкон, а якщо у вас немає свого акумулятора на 2 кВт-год, то доведеться викласти повну суму, вказану вище. Втім, батарея потрібна лише для збереження енергії. Немає батареї? Не проблема: мікроінвертор просто подасть всю доступну енергію до вашого будинку, щоб допомогти скоротити ваші рахунки за електроенергію.

Щорічно PowerStream дозволить отримати близько 1039 кВт-год сонячної енергії Фото: EcoFlow

EcoFlow оцінює максимальну кількість електроенергії, яка щорічно виробляється PowerStream, на рівні близько 1039 кВт-год, що заощадило б європейцям близько 415 євро на рік в ідеальних умовах. Виходить, що окупність PowerStream становить не менше 5-6 років в ідеальних умовах, а з урахуванням необхідності змінювати батарею — наберуться всі 7 років мінімум. Але ви повинні розуміти, що сонячна енергетика є довгостроковою інвестицією.

Система PowerStream

Це вже серйозніше рішення для власників приватних будинків. PowerOcean, по суті, це розширена версія Tesla Powerwall від EcoFlow, яку тепер можна сконфігурувати як з однією батареєю на 5 кВт-год або до дев'яти батарей із загальною місткістю 45 кВт-год. Цього достатньо, щоб забезпечити живленням середній за розмірами будинок протягом кількох днів або набагато довше, якщо використовувати накопичену енергію лише на частину побутових приладів.

Крім батарей, іншим основним компонентом системи PowerOcean є гібридний інвертор потужністю до 10 кВт для живлення практично будь-якого однофазного та трифазного обладнання, такого як електричні плити та водяні помпи. У EcoFlow кажуть, що автоматичне перемикання при збоях в мережі відбувається настільки швидко, що "користувачі навряд чи помітять, що електрика відключилася".

PowerOcean напевно зацікавить власників приватних будинків Фото: EcoFlow

EcoFlow також пропонує варіант комплектації PowerOcean DC Fit, який дозволяє легко встановити акумулятори до 15 кВт в існуючі домашні сонячні системи.

Система PowerOcean має клас захисту IP65 (захист від пилу та струменів води), а батареї мають автоматичне підігрів, що дозволяє їм працювати при негативних температурах. Це робить комплект придатним для встановлення, наприклад, на зовнішній стіні, якщо є карниз, що забезпечує захист від дощу.

EcoFlow заявляє, що встановлення батареї PowerOcean може бути виконане за 10 хв і включає "надшвидкий триетапний процес введення в експлуатацію". З усім тим, на відміну від простішої системи PowerStream, для її встановлення потрібен професійний установник.

Ціни на EcoFlow PowerOcean сильно відрізнятимуться в залежності від типу корпусу, тому EcoFlow не називає вартість системи. Для отримання індивідуального продукту та плану встановлення вам доведеться зайти на сайт компанії та зв'язатися з виробником.

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