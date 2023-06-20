Вчені попросили ChatGPT створити процесор і чат-бот легко впорався із завданням

І хоча ШІ зміг докладно описати лише важливу базову частину нового чіпа, вчені бачать у цьому величезний потенціал.

Група дослідників з Університету штату Нью-Йорк зробила, начебто, неможливе: вчені успішно розробили напівпровідниковий чіп, використовуючи просту людську мову запитів до штучного інтелекту, повідомляє Tom`s Hardwsre.

Дослідники описали основні вимоги до чіпа простими словами та навели конкретні приклади подібних розробок, а чат-бот видав їм пристойний і, головне, працездатний результат. І хоча дотримуючись інструкцій ChatGPT у дослідників не вийшло зробити повноцінний готовий процесор типу Intel або AMD, все ж таки підказки нейромережі допомогли створити його найважливіші елементи, наприклад логіку, відповідальну за створення мікропроцесорної архітектури на основі 8-бітного акумулятора. Не того акумулятора, що під капотом машини, а акумулятора у вигляді регістра, в якому зберігаються проміжні результати обчислень.

Потік проектування для використання LLM для створення IC інтегральної схеми Фото: Скриншот

Також інструкції чат-бота були корисні при перекладі з простої англійської на програмну мову апаратних дескрипторів (HDL), яка представляє фактичну геометрію, щільність та загальне розташування різних елементів усередині чіпа.

Вчені кажуть, що автоматизація розробки нових процесорів за допомогою штучного інтелекту буде безперечним благом — це допоможе прискорити роботу інженерів. Але обов'язково потрібно все перевіряти, адже є ризик зараження великих мовних моделей шкідливим кодом і даними. І хоча сьогодні ризик цього надзвичайно малий, але шкідливе ПЗ, що мутує, яке так само написане за допомогою ШІ, може стати однією з головних небезпек майбутнього.

Раніше Фокус писав, що ШІ навчили "бачити" картинки: нейромережа може описувати своїми словами будь-яке зображення.