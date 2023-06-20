За вами можуть слідкувати через камеру смартфона: експерти пояснили, як захиститися

За словами експерта з NordVPN, недостатньо просто заклеїти камеру, адже хакери знайдуть інші лазівки.

Кіберзлочинці можуть зламати камеру телефона або ноутбука, щоб стежити за своїми жертвами та робити відеозаписи. Експерти з безпеки з компанії NordVPN розповіли, як можна захиститися від цього, передає видання Daily Star.

Останнім часом почастішали випадки так званого "camfecting" (зламування камери). Спостерігаючи за людьми через ноутбуки, смартфони або вебкамери, злочинці збирають інформацію, яку потім використовують для шантажу користувачів.

За словами експертів, перевірити камеру на смартфонах досить просто: більшість моделей iPhone і пристроїв на Android є зелений значок у правому верхньому кутку екрана, що вказує, чи вона увімкнена, а на багатьох ноутбуках є спеціальна лампочка. Це дуже поширений метод захисту, але деякі хакери вміють його оминати, тому варто звертати увагу на швидкодію гаджетів — якщо вони з незрозумілої причини почали "гальмувати" або грітися — це явна ознака злому. В такому разі варто перевірити систему на шкідливі програми або звернутися до фахівців.

Представник NordVPN Адріанус Варменговен назвав найпростіший і найнадійніший спосіб запобігти стеженню через пристрої: заклеїти камеру клейкою стрічкою або плівкою, але це не позбавить від головної проблеми — уразливості системи. Якщо хакер отримав доступ до оптики, то, напевно, може заволодіти особистими файлами, соціальними мережами та навіть подивитися історію браузера. Щоб уникнути цього, варто скористатися антивірусними програмами, брандмауерами, також не відкривати листи з незнайомих джерел, не завантажувати підозрілі файли та не вказувати дані для входу.

Раніше вчені знайшли спосіб визначати розташування телефона за SMS. Зловмисники можуть надсилати повідомлення непомітно для жертви, а потім розрахувати затримку між відправленням і доставкою. Способи захиститися є, але досить складні, оскільки вимагають участі оператора стільникового зв'язку.