У РФ заявляють про створення "ловця РЕБ": що це за пристрій і як він працює

За інформацією розробників, комплекс здатний працювати на частотах від 300 МГц до 18 ГГц зі смугою одночасного огляду 500 МГц та вести спостереження на 360 градусів.

Російський холдинг "Роселектроніка", що входить до корпорації "Ростех", планує презентувати на Міжнародному військово-морському салоні (МВМС-2023), що відбудеться у 2023 році, свою експортну версію автоматизованого комплексу ЧВА-001-04РП-Е, здатного нейтралізувати та ігнорувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це 21 червня повідомили у пресслужбі державної корпорації.

За інформацією холдингу, підготовлену для експорту версію автоматизованого комплексу далекого радіотехнічного моніторингу, з внесеними оновленнями, вперше буде представлено на МВМС.

"Пристрій може виявляти джерела радіовипромінювання об'єктів ворога за межами радіогоризонту, у тому числі під час роботи засобів радіоелектронної боротьби ворога", — зазначено у пресрелізі.

За інформацією представників "Ростеху", комплекс ЧВА-001-04РП-Е був розроблений інженерами Науково-дослідного інституту "Вектор".

Дане обладнання, за рахунок низького енергоспоживання, що становить не більше 1000 Вт, здатне виконувати роботу на частотах від 300 МГц до 18 ГГц, утримуючи смугу одночасного огляду 500 МГц. Комплекс здатний проводити спостереження в секторі 360 градусів завдяки оснащенню рухомою антеною, повідомляють виробники.

Також відомо, що комплекс ЧВА-001-04РП-Е можна розміщувати не тільки стаціонарно, але за допомогою рухомих носіїв, таких як колісна або гусенична техніка.

Голова НДІ "Вектор" Сергій Скорих повідомив, що цей засіб РЕБ зможе дозволити пеленгувати джерела радіовипромінювання та наносити дані на спеціальну електронну картку.

Нагадаємо, що днями стало відомо, що новий РЕБ-пристрій Nano SPEAR, представлений компанією Elbit Systems на авіасалоні в Парижі, може обдурити будь-які ракети.