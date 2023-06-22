Звичайний смартфон зловив космічний 4G-інтернет: як цього вдалося досягти

Спочатку оператор зв'язку планував передавати сигнал для телефонів 5G, але виявилося, що і звичайні апарати можуть отримувати супутниковий інтернет.

Компанія AST SpaceMobile з Техасу (США) протестувала "перший у світі" супутниковий інтернет для мобільного зв'язку, повідомляє The Verge. Оператор використовував свій супутник BlueWalker 3 для передавання сигналу на 5G-смартфони, але виявилося, що навіть смартфони, у яких не передбачена підтримка 5G, можуть приймати інтернет із космосу.

Причина проста: для передачі даних оператор використовує модуль, що працює і передає сигнал того ж стандарту, що і наземні стільникові вежі. Це означає, що клієнтська база оператора може сильно розширитися, і на послугу супутникового інтернету можуть підписатися навіть користувачі, які не змінили свої апарати на дорогі новинки з 5G.

Супутник BW3 являє собою масивний апарат, розміром "як два гаражі", кажуть у компанії. Він найбільший з усіх коли-небудь розгорнутих на низькій навколоземній орбіті, йдеться в повідомленні AST.

Передача сигналів із космосу через супутник AST SpaceMobile Фото: AST SpaceMobile

Тестування провайдер проводив спільно з великим мобільним оператором AT&T на Гаваях з використанням технології Nokia RAN, і сигнал із супутника на низькій навколоземній орбіті, досягав швидкості до 10,3 Мбіт/с. Цього достатньо для потокового відео і звичайного використання інтернету.

Супутник компанії AST SpaceMobile Фото: AST SpaceMobile

AST SpaceMobile працює над цим проєктом уже кілька років, і ця компанія не єдина, хто хоче надсилати дані з космосу — американській Lynk Global вдалося надсилати текстові повідомлення через супутник ще у 2020 році, а супутниковий інтернет Amazon Project Kuiper відправить до 83 супутників на низьку навколоземну орбіту вже 2024 році.

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