Картелі використовують TikTok і Grand Theft Auto для вербування підлітків у свої банди

Тінейджерів заманюють обіцянками "швидких грошей", а бандити публікують вакансії в соціальних мережах і відеоіграх.

Особливо ця проблема гостро стоїть у штаті Аризона, яка межує з Мексикою, пише DailyStar. Саме в цьому штаті картелі особливо активні та заманюють підлітків для виконання брудної роботи з торгівлі наркотиками та переправлення до США нелегалів.

Шериф округу Кочіз Марк Деннелс в інтерв'ю журналістам заявив, що тільки його співробітники від початку року заарештували 21 підлітка, багатьом з яких було від 15 до 17 років, за участь у незаконній діяльності картелів. Тінейджерів заманюють обіцянками "швидких грошей", а бандити публікують вакансії в соціальних мережах і відеоіграх.

"Більшість батьків або опікунів, коли ми їм дзвонимо, не підозрюють, що їхня дитина перебуває в окрузі Кочиз і здійснює міжнародний злочин", — сказав шериф.

Влада повідомляє, що підлітків вербують через платформи соціальних мереж, як-от Snapchat, WhatsApp, Facebook Marketplace, TikTok, і за допомогою відеоігор, таких як Grand Theft Auto.

Міністерство внутрішніх справ США вже заявило, що ретельно проаналізує використання соціальних мереж картелями та встановить процедуру, за якою технологічні компанії мають добровільно повідомляти про спроби вербування в картелі.

Це не перший випадок вербування дітей бандами. Наприклад, у штаті Джорджія злочинці за допомогою вагончиків із морозивом або інших розважальних заходів проводили пропаганду злочинного життя серед дітей віком від 5 до 11 років.

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