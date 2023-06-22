Супутник розміром із тостер отримає мікроскопічні датчики: навіщо вони знадобилися

Наночастинки будуть використовуватися як сенсори, що допоможе супутникам швидко змінювати траєкторію.

Учені з Великої Британії почали працювати над методом, що використовує наночастинки як датчики для невеликих супутників розміром з тостер, відомих як CubeSats. Про це повідомляє видання EurekAlert.

За інформацією видання, Університет Ворик, Університет у Суонсі та Університет Стратклайда отримали 250 тисяч фунтів стерлінгів на подальші дослідження наночастинок і квантової фізики в застосуванні космічних технологій.

Квантова механіка дасть змогу створювати сенсори на основі наночастинок

Нова технологія ґрунтується на нещодавніх досягненнях у левітуючій оптомеханіці, коли наночастинки, що перебувають у русі, утримуються на одному місці. Під час експериментів стало зрозуміло, що наночастинки можуть демонструвати поведінку, регульовану законами квантової механіки, що описують взаємодію атомів і субатомних частинок.

У рамках нової програми, що фінансується Космічним агентством Великої Британії (UKSA), дослідники розробляють квантову технологію для використання наночастинок як сенсорів у космосі. Проєкт "Левітаційні оптомеханічні технології в космосі" (LOTIS) здійснюватиметься протягом 18 місяців.

У завдання вчених входить розробка нових пристроїв, які могли б вимірювати щільність термосфери — шару земної атмосфери приблизно за 80 км над рівнем моря, щоб розрахувати опір, з яким стикаються супутники, коли повертаються в атмосферу Землі, і допомогти скласти мапу їхніх траєкторій.

"Ми розробляємо високочутливі датчики для супутників, які значно зменшені в розмірах і здатні виконувати вимірювання космічного середовища", — розповів доктор Деніел Ой, фізик-теоретик з Університету Стратклайда в Глазго (Шотландія).

У межах проєкту планують розробити пристрої, які використовують для вимірювання гравітаційних полів, що може виявитися корисним для інших технологій, наприклад, тих, які використовують під час будівництва цивільних об'єктів.

"Ми бачили, як вчені використовують квантову механіку для розвитку космічних технологій, наприклад, коли експерти з КНР застосували квантовий процесор для моделювання умов чорної діри", — наголосив Доктор Джеймс Бейтман з Університету в Суонсі.

Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що влітку 2023 року США планують запустити в космос супутники програми Silent Barker, які є першими у своєму роді та будуть зосереджені саме на діяльності слідкувати за Китаєм і Росією в космічному просторі.