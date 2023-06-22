ЗС РФ отримали нові ударні дрони "Овод": що про них потрібно знати (відео)

Виробники вже відправили першу партію підрозділам російської армії, які ведуть бої на авдіївському напрямку.

Російські військові в Україні отримали нові ударні дрони "Овод", зроблені в Росії. Керівник команди розробників Андрій Іванов заявив про це агентству "РІА Новості".

Вартість "Овода" становить близько 40 тис. рублів (менше ніж $500). Як заявив Андрій Іванов, літальні апарати успішно протестували на окупованій території Донецької області, а потім відправили партію в підрозділи ЗС РФ, що воюють на авдіївському напрямку.

"Овод" є квадрокоптером, що працює за принципом "виду від першої особи" (First Person View, скорочено — FPV), коли оператор у режимі реального часу отримує зображення з камери апарату на свій монітор або окуляри віртуальної реальності. До дешевого літального апарату росіяни прикріпили камеру, акумулятор і значних розмірів боєприпас, який повинен вибухати під час зіткнення з ціллю.

За словами Андрія Іванова, "Овод" отримав хорошу оптику, високу швидкість і захищений зв'язок. У нього також є замикаюча система, необхідна для встановлення осколкових або фугасно-осколкових гранат.

"Наше завдання — перетворити всім відомі мультироторні пристрої на надійний, недорогий та ефективний пристрій, здатний виконувати бойові завдання", — прокоментував розробник. — "У нас вийшов, мабуть, найкращий пристрій у сегменті за тактико-технічними характеристиками за досить невеликі гроші".

Раніше експерт Семюель Бендетт розповів, чому Росія не може перемогти Україну у "війні дронів". За його спостереженнями, росіяни занадто повільно адаптуються до нових умов ведення боїв і є надто залежними від західних компонентів.