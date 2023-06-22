Визначити лихоманку за 10 секунд: учені створюють додаток-термометр для смартфона

Вчені встановили, що FeverPhone видає прийнятну клінічну похибку при оцінці внутрішньої температури тіла.

Дослідники Вашингтонського університету розробили мобільний додаток FeverPhone, який перетворює звичайний смартфон на точний і простий у використанні термометр. Цифрова новинка може слугувати альтернативою ртутним термометрам, повідомляє видання New Atlas.

З моменту появи COVID-19 люди стали більш чутливими до перевірки на наявність ознак лихоманки, однак для того, щоб перевірити температуру тіла, людина не завжди може мати під рукою необхідний для цього пристрій, а ось мобільний телефон носять з собою практично завжди.

За основу було взято термістори, вбудовані у звичайні смартфони, які зазвичай використовуються для контролю цілісності внутрішніх компонентів пристрою, особливо акумулятора. Учені з'ясували, що принцип дії термісторів такий самий, як і у тих, що використовуються в термометрах для вимірювання температури тіла.

Датчики в смартфонах можуть відстежувати передачу тепла між людиною та її телефоном. Використовуючи сенсорний екран телефону для визначення контакту зі шкірою і термістори для вимірювання температури повітря і підвищення температури, коли телефон торкається тіла, дослідники почали проводити експерименти.

Смартфон-термометр — як проходили дослідження

Дані збирали за допомогою смартфонів Google Pixel 6, Google Pixel 3 і Huawei P20. Під час дослідження, вчені змогли відсіяти фактори, що впливають на температурні показники.

Спочатку вчені імітували "гаряче чоло", використовуючи пластиковий пакет, наповнений нагрітою водою, який притискали до екрана телефону і фіксували всі отримані дані з термісторів. Потім залучили 37 добровольців, у 16 з яких була щонайменше субфебрильна температура. Для точності досліджень перед тестуванням за допомогою FeverPhone учасникам вимірювали температуру за допомогою звичайного термометра. Потім люди притискали сенсорний екран смартфона до чола приблизно на 90 секунд, що, на думку дослідників, було оптимальним часом для передачі тепла тіла на телефон.

Зоні лба віддали перевагу від інших частин тіла, таких як вуха або пахви, оскільки вона менш чутлива до різких перепадів температури залежно від температури навколишнього повітря і є досить великою ділянкою для контакту з екраном гаджета.

У підсумку застосунок FeverPhone зміг оцінити внутрішню температуру тіла із середньою помилкою близько 0,23°C, що перебуває в межах клінічно прийнятної похибки.

Наразі дослідники продовжать допрацьовувати свій додаток, щоб зробити його доступним для різних моделей смартфонів і смарт-годинників.

Зазначимо, що застосунок FeverPhone поки що перебуває на стадії розробки і недоступний для завантаження.

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