"Китай роками краде технології у США": дипломат заявляє, що "вкрадуть і ШІ"

На думку чиновника, все своє ІТ-благополуччя КНР побудувала на запозиченні чужих технологій.

Посол з особливих доручень у сфері кіберпростору та цифрової політики Натаніель Фік заявив, що кіберкрадіжки дозволили Китаю побудувати бездротові мережі наступного покоління, субсидуючи свої вітчизняні компанії, пише South China Morning Post. За його словами, деякі штати "шукають розв'язання цієї проблеми", але не уточнив, чи будуть США прагнути до створення офіційної групи урядів.

За словами чиновника, США мають прагнути протидіяти "китайському підручнику крадіжки інтелектуальної власності, який роками писали, щоб просувати свої амбіції в галузі штучного інтелекту.

Натаніель Фік радить створити коаліцію країн, щоб перешкодити Китаю застосувати свою "схему крадіжки інтелектуальної власності". На його думку, промислове ІТ-шпигунство дало змогу Китаю впродовж десятиліть будувати бездротові мережі наступного покоління та ІТ-компанії до такої міри, що тепер вони можуть самостійно розробляти продукти, конкурентоспроможні на глобальному рівні.

"Якщо ми й надалі дозволятимемо китайцям красти ІТ-технології, то вони застосують вкрадене в хмарних обчисленнях і запустять його в ШІ, то вони можуть отримати глобальну перевагу в глобальних ІТ і військових галузях", — наголосив Фік на форумі Гудзонівського інституту.

Хоча Китай неодноразово заперечував і заперечує будь-які звинувачення в ІТ-шпигунстві, посольство Китаю у Вашингтоні жодним чином не відреагувало на заяви та заклики Фіка.

Сам чиновник підсумував свій виступ тим, що багато країн починають бачити наслідки для національної безпеки та економіки, пов'язані з ІТ-продукцією, створеною і розробленою в Китаї.

Раніше Фокус писав, що китайські квантові комп'ютери в 6 разів повільніше аналогів зі США: у чому головна причина.