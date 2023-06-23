Квантовий інтернет уже на підході: хакери не зможуть зламати таку мережу

Особливий резонатор здатний передавати квантову інформацію за допомогою одиночних фотонів кремнієвого пристрою з кількома десятками атомів ербію.

Повністю зашифрований квантовий інтернет, якому нестрашні атаки хакерів, дедалі ближче і ближче до свого втілення завдяки новій розробці вчених, повідомляє Interesting Engineering. Дослідники з Інституту квантової оптики Макса Планка та Мюнхенського технічного університету створили особливий резонатор, який дає змогу передавати закодовану квантову інформацію на максимально можливу відстань.

У квантовому інтернеті для передавання даних використовують кубіти, здатні розпадатися на випадкову інформацію, якщо хтось спробує її перехопити. Так, з'єднання квантових систем разом вимагає передавання цих кубітів між квантовими системами. Дослідники знайшли спосіб зробити саме це, використовуючи атоми ербію, імплантовані в кремній, які під час збудження світлом за допомогою оптоволоконного кабелю випромінюватимуть поодинокі фотони, закодовані цією квантовою інформацією.

Але, щоб технічно використати ці фундаментальні властивості ербію, потрібно стимулювати атоми до випускання окремих світлових частинок у контрольований спосіб, тепер завдяки резонатору можна створити інтерфейс для надсилання або отримання квантової інформації.

Зокрема, нанофотонний резонатор учених, який створює атоми ербію, володіє ідеальними властивостями для передавання інформації, оскільки він випромінює світло на довжині хвилі 1536 нанометрів, що ідентично довжині хвилі, використовуваної в класичному зв'язку оптоволоконною мережею.

Однак на відміну від класичних мереж, цей резонатор не потребує дзеркал, як інші оптичні резонатори, натомість використовується спеціальний кристалічний кремній з регулярними отворами в матеріалі розміром лише нанометри. Загалом, весь резонатор має розмір лише кілька мікрометрів і містить лише кілька десятків атомів ербію.

По суті, кажуть учені, виробничу інфраструктуру для квантового інтернету вже створено і тепер вся справа в об'єднанні в одну мережу всієї квантової системи.

Раніше Фокус писав, що новий квантовий комп'ютер зможе робити 1 млн обчислень на секунду.