У Telegram стався масштабний збій на тлі заколоту ПВК Вагнер: що відбувається

З проблемами зіткнулися жителі України, Росії, Казахстану, Білорусі та інших країн. У користувачів повільно завантажуються повідомлення, фотографії та відео, а в деяких застосунок зовсім "вилітає".

24 червня стався масштабний збій у роботі месенджера Telegram. Проблеми зафіксував сервіс DownRadar.

Понад 1000 користувачів поскаржилися на різні неполадки в роботі Telegram, найбільше повідомлень надійшло з Москви (863), Києва (120) і Санкт-Петербурга (119), проблеми спостерігаються також у Мінську та Алмати (Казахстан). Пік повідомлень припав приблизно на 12:00 за київським часом.

Згідно з коментарями, месенджер працює з великою затримкою, дуже повільно надсилає повідомлення, не завантажує фото та відео, іноді навіть вилітає. Відбувається це як на мобільній версії, так і на ПК. Причини такого масштабного збою поки що невідомі, розробники Telegram поки що не прокоментували ситуацію. Деякі ЗМІ припускають, що проблеми виникли через ситуацію в Росії: дуже багато користувачів стежать за новинами, що призвело до підвищеного навантаження на сервери.

У пресслужбі російського регулятора "Роскомнадзор" повідомили агентству "ТАСС", що роботу месенджера в країні не обмежують. А ось журналістам РБК представник відомства заявив: деякі інтернет-ресурси можуть працювати з обмеженнями в зонах проведення контртерористичної операції, пов'язаної з повстанням ПВК "Вагнер".

Раніше повідомлялося, що НАК оголосив режим контртерористичної операції у Воронезькій і Московській областях РФ. За російськими законами влада в такому режимі може обмежувати зв'язок або ж повністю його відключати.

У травні Telegram звинуватили в роботі на спецслужби РФ. Експерти звернули увагу, що після початку повномасштабної війни в рази більше людей почали стежити за новинами в месенджерах, не знаючи про всі ризики.