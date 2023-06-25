Колону розбили на ходу: ЗСУ знищили три БМП і вантажівку ЗС РФ дроном R18 (відео)

"Птахи Мадяра" знищили чотири одиниці військової техніки окупантів, дві БМП вигоріли всередині. Не виключено, що в них їхав повний склад екіпажу.

Українська аеророзвідка за допомогою дрона R18 розгромила вночі колони російських окупантів. Кілька бойових машин піхоти і вантажівку було розбито на ходу, повідомив у Telegram командир групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді.

"Мадяр" показав на відео результат роботи 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

"Ранок добрий, попкорн уже з'їли. Колону роздовбано на ходу одним R18. Три бехі (бойова машина піхоти) і вантажівка. Може, це одна з колон, яка на Воронеж ішла, але не дійшла", — зазначив він.

Судячи з кадрів, було знищено чотири одиниці військової техніки

Судячи з кадрів, було знищено чотири одиниці військової техніки окупантів. ЗС РФ не змогли доїхати до місця призначення — дві БМП вигоріли зсередини і не виключено, що там був ще екіпаж.

Нагадаємо, що "Птахи Мадяра" знищили російську техніку на мільйони доларів дроном Punisher. Українські військові за день знищили вантажівку "УРАЛ", дві РСЗВ БМ-21 "Град", зенітно-ракетний комплекс "Тор" і склад боєприпасів.

Бійці центру спецоперацій "А" Служби безпеки України змогли уразити ударним безпілотником PEGAS+ російський танк. Окупанти їхали дорогою, а в їхньому танку було встановлено металевий "козирок" для захисту від безпілотників — так званий "мангал".

А 23 червня Сили спеціальних операцій знищили ударними дронами вісім одиниць техніки ЗС РФ, зокрема вантажівку "Урал" і артилерійський тягач "Медведь".