Американці намагаються розгадати таємницю QR-коду, захованого на мапі Нью-Йорка (фото)

Невідомі залишили на онлайн-мапі мітки, що складаються в схему, візуально схожу на QR-код. Користувачі відновили код та отримали з нього дані, що посилання веде до NFT.

Користувач Reddit виявив у GoogleMaps дивну ділянку, на якій, на перший погляд, хаотично розміщені точки у межах квадрата. Здалеку вони формують схему, схожу на QR-код, однак просканувати їх неможливо. 22 червня він поділився загадкою з іншими користувачами.

"Якого чорта? 40.70149876343175-74.00093199289718 — потрібно вибрати та скинути чоловічка, щоб побачити", — написав він.

Фото: Reddit

Йдеться про функцію онлайн-прогулянок містами, внесеними на мапу. Для цього необхідно обрати інструмент, який виглядає як людська фігура у мініатюрі, та помістити його в бажане місце на карті.

У коментарях до поста користувач зазначив, що схема нагадує QR-код, однак телефон його не розпізнає. За його словами, залежно від того, наскільки наближене місце розміщення міток на мапі, їхнє розташування змінюється.

"Хтось сховав це тут (можливо, ви?), і мені дуже цікаво побачити, куди це мене приведе", — припустив коментатор.

Інший користувач спробував відновити QR-код за неповною схемою.

"Я заповнив очевидні речі, яких бракує, як-от вирівнювання та часові квадрати, але занадто багато все ще не вистачає, наприклад, інформація про версію", — поділився він.

Відновлений користувачами QR-код Фото: Reddit

Згодом, отримавши інформацію з відновленого QR-коду, користувачі з’ясували, що посилання має бути пов’язане з NFT. Вони створили онлайн-таблицю з відновленим кодом та запропонували іншим спробувати відформатувати його.

"Отже, це щось пов’язане з NFT. З усього, що могло бути, це, мабуть, найгірше", — написав один з користувачів.

Станом на 27 червня загадка залишеного на мапі неповного QR-коду залишилась нерозкритою. Попри те, що користувачі виявили зв’язок схеми з сайтом продажу NFT, вони не змогли звузити пошуки до однієї його сторінки.

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