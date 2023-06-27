Компанія з КНР не проти, що в Росії їхні дрони видають за свої, але вона "проти війни"

Китайський виробник безпілотників обіцяє, що моніторитиме поставки, щоб дрони Autel не використовували проти України.

Компанія Autel Robotics, яка є одним із популярних виробників безпілотників, заявила, що "не створює свої БПЛА для військових цілей і не схвалює таке їх використання", повідомляє DroneDJ. "Це не було початковим завданням нашої компанії", йдеться в опублікованій заяві Autel Robotics.

Скандал із дронами Autel Robotics вибухнув після того, як на російському форумі ПМЕФ представили нібито "вітчизняні" БПЛА "Патріот К30Т", який, як виявилося, є просто перефарбованим і перейменованим Autel EVO II Pro V3. Пізніше російська "компанія виробник", яка виставила дрони на показ, визнала, що це китайська модель, просто ПЗ в ній "суверенної, російської розробки".

Порівняння дронів EVO II Pro V3 і Патріот K30T та Патріот K30T Фото: verstka.media

Як відомо, багато зарубіжних компаній через санкції та задля підтримки України покинули країну-агресора, але Autel Robotics посідає друге місце (після DJI) за поставками дронів у РФ, тож навряд чи піде з ринку Росії.

Утім, у компанії заявили, що "проводить ретельне сканування списку клієнтів і якщо виявить, що потенційний партнер порушує вимоги, то Autel Robotics категорично відмовиться з ним співпрацювати".

Якщо чесно, залишається незрозумілим, як ці процедури "сканування" дадуть змогу виявити порушення в Росії, яка може використовувати для армійських закупівель багатоступеневу мережу фірм-прокладок. Та й навряд чи китайська компанія упустить вигоду від великих обсягів замовлень Міноборони РФ через приватні фірми.

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