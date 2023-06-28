Як США збираються перемогти Китай у майбутній війні за допомогою високих технологій

Військові застосовуватимуть нейромережі, зв'язок 5G, протисупутникову зброю та, звичайно ж, різні дрони.

Китай розробляє сценарій війни зі США, намагаючись розрахувати свої можливості не тільки на суходолі, морі, у повітрі, а й у космосі. Аналізуючи ці загрози, військові США також розробляють стратегії, які вони могли б задіяти в Тихому океані та в космічному просторі.

Як США протистоятимуть Китаю в космосі

Більша частина військової космічної техніки засекречена, тому дізнатися, який виглядатиме, на думку Пентагону, "наступальна операція" в космосі, — не можна. Чи передбачається блокування супутникових сигналів, або ж фізичне знищення супутників, ракет-носіїв та іншої техніки противника? Однак відомо, що Космічні сили вже готують супутникових операторів до можливих атак, пам'ятаючи про те, що Росія і Китай раніше продемонстрували роботу власних систем, які заважали мирним космічним операціям. У Пентагоні зробили висновок про те, на що готові піти ці дві країни.

Згідно з повідомленням armscontrol.org, Росія 2021 року збивала супутники, знищуючи їх фізично. Китай довів свою здатність захоплювати і буксирувати космічні кораблі за допомогою супутника SJ 21, який нещодавно вивів непрацюючий китайський супутник із геостаціонарної орбіти.

"Ми повинні припинити суперечки про те, чи є космос театром бойових дій. Ми повинні думати над тим, як ми можемо перемогти в такому конфлікті", — сказав генерал-майор Девід Міллер, директор Космічного командування США з операцій, навчання і розвитку сил.

Військові США пильно стежать за поведінкою Росії та Китаю за допомогою супутників спостереження за космічним простором — GSSAP (програма геосинхронної космічної ситуаційної обізнаності). Ці супутники рухаються геостаціонарною орбітою і відстежують усі види діяльності в космосі. Особливу увагу приділяють супутниковому зв'язку, який є критично важливим для керівництва США та інших країн-союзниць, і може стати ціллю Китаю в майбутньому.

Вторгнення Росії в Україну продемонструвало важливість супутникового зв'язку під час війни. Starlink від SpaceX допоміг ЗСУ атакувати російські війська. Компанія Ілона Маска відправила в Україну тисячі супутникових інтернет-терміналів протягом кількох місяців після вторгнення Росії, нещодавно Пентагон підтвердив, що США закуплять ще більше терміналів для України.

Starlink допоміг ЗСУ протистояти ЗС РФ. У майбутніх війнах супутниковий інтернет відіграватиме важливу роль Фото: Ілюстративне фото

Як технології можуть спростити техобслуговування флоту ВПС

Якщо трапиться війна з Китаєм, то США, ймовірно, знадобиться мережа баз, розташованих на невеликих островах у Тихому океані. За таких умов вельми незручно налагоджувати логістику та виконувати інші завдання. Щоб бути готовими до такого сценарію, ВПС США працюють з Boeing над безпілотниками, штучним інтелектом і доповненою реальністю на базі протоколу 5G. Усі ці технології допоможуть прискорити та спростити виконання основних завдань технічного обслуговування.

На базі Перл-Харбор-Хікам на Гаваях члени 15-ї групи технічного обслуговування ВПС випробували новий спосіб виконання завдань з технічного обслуговування, використавши автономні дрони для планових оглядів літаків, пошуку корозії, пошкоджених заклепок та інших пошкоджень. Застосування БПЛА допомогло значно скоротити час і складність перевірок, передає defenseone.com.

Безпілотники можуть значно скоротити час і спростити процес інспекціонування, адже перевірка тільки хвостової частини C-17 займає 6 годин, сказав Скотт Беленджер, який працює в службі підтримки Boeing Global Services.

"Ви маєте зібрати персонал, проінструктувати його щодо техніки безпеки, пригнати підйомники, вдягнути паски безпеки, отримати шоломи, перевірити, чи працюють усі потрібні підйомники, якщо ні, то знайти заміну... Це довготривалий процес", — прокоментував він, натякаючи, що все це забирає багато часу, який можна було б заощадити.

У компанії Boeing експериментують із так званою автономною інспекцією літаків. Під час тестів з'ясували, що дрон, який літає навколо авіасудна, доволі швидко знаходить проблемні місця за допомогою ШІ та функції розпізнавання зображень, а потім зв'язується з обслуговуючим персоналом для перевірки результатів. У підсумку інспекція триває 30 хв.

Виконувати завдання стало ще простіше завдяки Microsoft Hololens

"Ви зможете просто ввести бортовий номер літака, клацнути в будь-якому місці по 3D-моделі цього літака і побачити історію перевірок саме тієї частини, на яку ви натискали. При цьому ви можете знаходитися на іншому континенті", — пояснив Аллі Лочер, старший менеджер у Boeing.

Інженери з'ясували, що дрон, який працює "в парі" з людьми, є більш точним, ніж люди-інспектори. Система автономної інспекції літаків продемонструвала точність у 70%, тоді як перевірка за сприяння лише людей має точність у 50%. І Boeing вважає, що точність системи з часом покращуватиметься, оскільки фахівці з технічного обслуговування використовуватимуть її частіше і маркуватимуть більше даних.

В окремій експериментальній програмі Boeing з використання 5G для завдань технічного обслуговування, що дістала назву ATOM, використовується гарнітура віртуальної реальності Microsoft Hololens, щоб дати ремонтним бригадам візуальні підказки для розв'язання проблем і дати змогу іншим, більш досвідченим фахівцям, побачити те, що бачить технік.

Отже, наскільки віртуальна реальність дійсно покращує навички технічного персоналу? Чи могли б ви зняти непідготовленого льотчика зі злітно-посадкової смуги, посадити його або його в гарнітуру віртуальної реальності і перетворити його на досвідченого техніка? Беленджер запевнив, що в майбутньому це можливо.