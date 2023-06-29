Хакери зламають військовий супутник Пентагону й отримають за це нагороду: що відомо

Військові організували спеціальний конкурс — виграє той, хто захопить апарат на орбіті.

Військові США організували змагання Hack-A-Sat 4, яке відбудеться під час щорічного хакерського з'їзду Defcon у серпні, пише PCWorld. Мета учасників конкурсу — всіма силами за допомогою хакерських інструментів і умінь захопити військовий супутник США на орбіті Землі.

Що цікаво, це фінал міжнародного хакерського конкурсу, в який вийшли найкращі та найвправніші представники хакерських команд зі США, Австралії, Італії, Польщі та Німеччини. Спочатку у відборі брали участь і були зареєстровані понад 380 команд з усього світу. Якщо все піде за планом, хакери змагатимуться за захоплення військового супутника в Лас-Вегасі під час конференції Defcon. Учасниками є так звані "білі хакери", які займаються етичним зломом, атакуючи системи від імені їхніх власників для виявлення різноманітних недоліків безпеки, щоб розробники могли виправити вразливості від справжніх зловмисних атак.

Конкурс організовано Дослідницькою лабораторією ВПС США. У попередніх випадках метою був супутник, який залишався на Землі, але цього року учасники конкурсу націляться на орбітальний супутник.

Космічний військовий апарат, на який націлені хакери, називається Moonlighter і спроектований так, щоб бути невразливим для хакерських атак. Супутник розміром із тостер і має кілька функцій безпеки. Наприклад, він не оснащений власними двигунами. Контролери також зможуть перезавантажити систему супутника і за потреби відбити атаки зловмисників.

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