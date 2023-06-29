Далекобійна система РЕБ зробить будь-яку армію невразливою для Росії та Китаю

Головна мета американських військових полягає в тому, щоб виявляти і вражати цілі там, куди не дістають російські або китайські ракети.

Армія США замовила у Lockheed Martin новітню систему радіоелектронної боротьби та розвідки дуже великої дальності. Про це стало відомо порталу C4ISRNET.

Згідно з контрактом, Lockheed Martin отримає майже $37 млн, а натомість має за 21 місяць створити прототип наземної системи бригадного рівня (Terrestrial Layer System-Echelons Above Brigade, або TLS-EAB) на своєму підприємстві в штаті Нью-Йорк. Компанія працює над більш компактною і тактично орієнтованою версією: Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team (TLS-BCT) з багатофункціональним радіоелектронним "глушником" Multi-Function Electronic Warfare-Air Large (MFEW-AL), який встановлюється на транспорт.

У США вважають TLS-EAB найважливішою частиною своєї стратегії глибокого зондування, яка передбачає визначення, відстеження і ураження цілей з безпечної відстані, більшої, ніж можуть покрити Росія або Китай. Передбачається, що систему використовуватимуть великі підрозділи армії США, такі як дивізії та корпуси.

Як заявив віцепрезидент Lockheed Деон Віргутц 27 червня, при створенні нових прототипів TLS-EAB компанія приділятиме особливу увагу зворотному зв'язку з військовими і відкритою цифровою інфраструктурою, щоб технологію можна було легко адаптувати до конкретних вимог місії.

У квітні виконавчий директор програми з розвідки, радіоелектронної боротьби та датчиків армії США Марк Кітц повідомив C4ISRNET, що служба покращує підходи до збору даних для TLS-EAB, особливо для забезпечення гнучкості:

"Я думаю, що ми збираємося створювати індивідуальні рішення для бойових команд, в яких ми збираємося діяти, і повторювати їх знову і знову, щоб ми створювали свого роду конкретне рішення для різних типів середовища, які ми побачимо".

Раніше писали, що армія США вже отримала перші версії TLS-BCT, яку планують прийняти на озброєння. Вона також розгортає нову систему управління засобами радіоелектронної системи EWPMT виробництва Raytheon, сподіваючись, що вона допоможе обійти Росію і Китай.