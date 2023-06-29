Оператора ДоZор, який обслуговував ФСБ і Міноборони РФ, зламали невідомі хакери

Вийшла з ладу частина супутникових терміналів, перезавантажилися комутатори, знищено інформацію на серверах.

Найважливіші російські структури, такі як ФСБ, Міноборони, пенсійний фонд та інші ключові відомства залишилися без супутникового інтернету завдяки атаці невідомих хакерів, пише у своєму телеграм-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Також без зв'язку залишилися структури з нафтовидобутку та обслуговування населення електроенергією, зазначає він.

Військовий кореспондент виклав у себе на телеграм-каналі скріншоти злому супутникового провайдера "ДоZор", який і забезпечував усю цю важливу інфраструктуру інтернетом. Як стверджується в повідомленні Цаплієнка, вийшла з ладу частина супутникових терміналів, перезавантажилися комутатори, знищено інформацію на серверах, які зазначені на скріншотах.

На сайті розмістили повідомлення від ПВК "Вагнер" Перелік зламаних систем провайдера Злом серверів ДоZор

Разом з обвалом і виведенням з ладу систем супутникового зв'язку невідомі хакери розмістили зображення з посланням від ПВК "Вагнер" і відповідне відеоповідомлення. Таким чином до злому могли бути причетні члени цієї терористичної організації, які мстять владі за невдалий заколот.

Хоча, звісно, це може бути і своєрідна операція "під чужим прапором" з боку проукраїнських хактивістів. Але поки що жодне з хакерських угруповань не взяло на себе відповідальність за цю атаку, тож хто саме є ініціатором злому супутникового провайдера окупантів поки що залишається невідомим.

Раніше Фокус писав, що хакери зламають військовий супутник Пентагону і отримають за це нагороду: що відомо.