Між Китаєм і США: у Міноборони пояснили, чому не можуть купувати дрони Mavic для армії

Заступник міністра оборони Віталій Дейнега впевнений, що БПЛА Mavic не можна прибирати з поля бою, адже вони відіграють вирішальну роль на фронті.

Україна не може закуповувати у Китаю дрони, Mavic, щоб не зіпсувати відносини зі США. Про це заявив заступник глави Міністерства оборони України Віталій Дейнега в інтерв'ю виданню "Лівий берег", яке було опубліковано 3 липня.

За його словами, зараз на полі бою комерційні дрони Mavic від китайської компанії DJI використовують як українські військові, так і росіяни. Ба більше, заступник міністра оборони вважає, що вже наступного року Mavic матимуть вирішальне значення на фронті. Попри це, Міноборони України не може їх купувати через США.

"Я бачив, як (міністр оборони Олексій Резніков, — ред.) сам підписував від себе "Mavic" для хлопців. Але, наскільки мені пояснили, ми не можемо купувати нічого китайського, щоб не зіпсувати відносини зі Штатами", — заявив Віталій Дейнега. — "Mavic не можна забирати з поля бою. Наступного року дрони будуть не менш важливими, ніж літаки. Дрони наступного року матимуть вирішальну роль. Це дешевий спосіб зупинити дуже дорогу техніку. Дуже дешевий".

Дейнега також додав, що зараз у російських військових, на відміну від українських, є перевага в різних технічних винаходах. Як приклад заступник міністра оборони наводить одноразові FPV-дрони. Вони маневрові й можуть навіть залітати в кабіни військових авто. Однак українська сторона працює над тим, щоб перехопити ініціативу у ЗС РФ.

"Я бачу частину того, що видає там Мінцифра в рамках проєкту "Армія дронів". Там дуже хороші речі, які є у нас і яких немає у росіян", — пояснив Дейнега.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року США почали "банити" китайські дрони, побоюючись, що вони можуть шпигувати або заражати комп'ютерні мережі. Так, у Флориді набув чинності закон, що забороняє державним органам використовувати дрони, вироблені в "країнах, що викликають стурбованість у США".

Крім того, у квітні ЗМІ також писали про те, що китайські виробники дронів озолотилися на війні в Україні. За даними експертів, акції компаній із виробництва дронів зросли втричі, а ринок дронів у майбутньому становитиме щонайменше $60 млрд на рік.