"На нас чекають війни роботів і ШІ": військовий розкрив, коли "розумна" техніка замінить третину армії

Третина збройних сил буде роботизована, а штучний інтелект змінить хід воєн, запевняє американський генерал Марк Міллі.

Пентагон уже активно експериментує зі штучним інтелектом, який керуватиме винищувачем F-16, а Росія так само випробовує роботизовані пристрої. Про це повідомляє Голос Америки, посилаючись на голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

Збройні сили США незабаром опублікують нову доктрину з модернізації армії, яка включатиме, зокрема, використання штучного інтелекту і квантових обчислень. За словами Марка Міллі, що одним із пріоритетних завдань США є оптимізація технологій, зокрема штучного інтелекту, для ведення війни.

Як ШІ змінить армію США

Головне завдання штучного інтелекту — не позбавити військових аналітиків роботи, а зробити війну менш смертоносною. Організація Foreign Policy повідомляє про "таємну програму" ВПС США, яка є спробою розвитку штучного інтелекту — "Домінування в повітрі наступного покоління". За цією програмою близько тисячі БПЛА працюватимуть разом із 200 звичайними винищувачами.

На думку генерала ВПС США у відставці Чарльза Волда, автономність і безпілотники "допоможуть розв'язати проблему нестачі кадрів серед льотчиків".

Зі свого боку Марк Міллі переконаний, що в найближчі 10-15 років кожна третя одиниця в армії буде роботизована. За його словами, нинішня робототехніка під управлінням нейромереж може реалізувати один із головних військових принципів китайського мислителя Сунь Цзи: "Побачте себе і ворога, і ви виграєте тисячі битв". Міллі каже, що завдяки нейромережам і БПЛА "ми зможемо бачити себе і бачити ворога набагато точніше і об'єктивніше, ніж зараз". Згідно з його прогнозом, у найближчій перспективі ми побачимо безпілотні військово-повітряні сили і військово-морський флот "без матросів" або "танк без екіпажу".

У США вже вчать ШІ керувати бойовим винищувачем F-16 Фото: U.S. Air Force

Як АІ впливає на війну в Україні

Поки експерти та урядовці обговорюють доцільність використання штучного інтелекту в процесі ухвалення військових рішень, технологія вже продемонструвала свою користь, зокрема, як інструмент для передбачення російського вторгнення в Україну.

Як свідчить генерал армії США у відставці Стенлі Маккрістал для статті в Foreign Policy, моделі на основі штучного інтелекту аналізували ситуацію в армії РФ і дали "жахливий і правдивий" прогноз того, що Росія вторгнеться в Україну. Це було ще на тому етапі, коли ймовірність війни все ще обговорювалася у Вашингтоні та інших західних столицях як теоретична.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час свого виступу перед журналістами наголосив, що зовсім не здивований повільним контрнаступом ЗСУ, на відміну від того, що прогнозували аналітичні інструменти ШІ для військових.

Нейромережі передбачали напад Росії на Україну Фото: Steve Stover

"Війна на папері і справжня війна відрізняються. На реальній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, справжні люди в бойових машинах", — підкреслив генерал.

"Коли комп'ютер каже, що армія просуватиметься з такою-то швидкістю і захопить такий-то пункт, це не означає, що в реальності все відбудеться саме так. Комп'ютер прораховує ідеальні умови та ідеальні збіги всіх чинників, але в реальному житті і на реальному полі бою так не буває. Нейромережі — корисний інструмент аналітики, але люди повинні усвідомлювати реальність і враховувати її", — підкреслив Міллі.

Раніше Фокус писав, що військові інженери створять автономний човен під управлінням ШІ. На що він буде здатний і як стане в нагоді в армії.