Китай вважає, що вдарив санкціями по військовій електроніці США: експерти оцінили збитки

Китайські експерти передрікають, що Захід не зможе створювати електроніку для військової техніки без галію і германію з КНР.

Обмеження Китаю щодо експорту галію і германію може нашкодити оборонній промисловості США, пише китайський сайт Global Times. Видання наводить слова китайського експерта з військової авіації Фу Цяньшао, який упевнений: санкції на постачання цих матеріалів з боку Пекіна сильно вдарять по американських військових компаніях, таких як Raytheon і Northrop Grumman.

За його словами, галій і германій є основними матеріалами для виготовлення приймально-передавальних модулів радарів з активною електронною скануючою решіткою (АФАР). Таке обладнання широко використовується в сучасних бойових літаках, військових кораблях і наземних установках.

Чи так важливі галій і германій

У Китаї вважають, що, зосередивши на своїй території виробництва цих металів на рівні 80%, можуть боляче відповісти на західні санкції, через які сама втратила доступ до найсучаснішого технологічного обладнання, необхідного для розвитку виробництва процесорів і штучного інтелекту. Після оголошення про експортний контроль на постачання цих металів за кордон акції компаній з виробництва галію і германію злетіли вгору на 10%. Однак експерти на Заході вбачають у цьому лише короткочасний стрибок і не вважають, що обмеження на експорт матимуть довгострокові негативні наслідки для ринку процесорів і мікросхем.

Це галій і без нього неможливе виробництво сучасних чипів і мікросхем Фото: Фото из открытых источников

Безумовно, без германію і галію високотехнологічне виробництво неможливе, але це абсолютно не унікальні метали. Вони є побічною сировиною при виробництві алюмінію. Просто інші країни, що борються за екологію, намагаються максимально скоротити промислові виробництва, віддаючи "брудну роботу" в такі країни, як КНР. Однак, Японія, Південна Корея, Росія і Україна виробляють галій, тоді як США, Канада, Бельгія і Росія виробляють германій.

"Щойно інші країни, наприклад Німеччина або США почнуть звертати більше уваги на отримання галію і германію, то ціна впаде і проблем не буде. Але, звісно, якийсь час Китай зможе хизуватися високою ціною на ці метали", — каже Крістофер Екклстоун, керівник аналітичної компанії Hallgarten & Co. "Те ж саме відбувалося і з іншими матеріалами, такими як сурма, вольфрам і рідкоземельні елементи", — додав експерт.

Раніше Фокус писав, що Китай має намір обігнати США в гонці ШІ. Країна витрачає величезні гроші на розвиток цієї галузі.