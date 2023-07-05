Зброя РФ містить понад 1000 західних технологій: більшість із них зі США

Країна-агресор все ще знаходить можливості для поставок санкційних процесорів та інших важливих компонентів для своєї військової техніки.

Спільна санкційна група глави Офісу президента Андрія Єрмака та американського дипломата Майкла Макфола провела дослідження більшості зразків захопленої або знищеної техніки і ракет окупантів і з'ясувала, що у всіх зразках міститься дуже багато західних компонентів, повідомляє Бабель із посиланням на документ, опублікований санкційною групою. Під критично важливими компонентами експерти розуміють процесори, мікросхеми, транзистори, регулятори напруги, конденсатори, приймачі тощо.

За результатами дослідження виявилося, що в російській зброї та техніці налічується 1057 компонентів, що потрапляють під санкції, які сьогодні виготовляють 155 західних компаній. Левова їхня частка належить саме американським компаніям. У підсумку виходить, що незважаючи на весь санкційний тиск Росії вдається отримати необхідні компоненти для своєї зброї.

У документі наводиться дослідження російської ракети Х-101, через удар якої в середині червня у Кривому Розі загинули 11 українців, серед яких була дитина після влучання боєприпасу в житловий будинок. У цій ракеті нарахували 53 критично важливих компоненти, вироблених на Заході.

Ракета Х-101 армії окупантів влучила в житловий будинок у Кривому Розі Фото: Сергій Лисак / Telegram

Починаючи з квітня 2022 року, група Єрмака-Макфола вивчила такі види російської зброї, які залишилися на полях битв в Україні:

Ракети "Іскандер-К" і "Калібр";

Дрони "Орлан" і "Корсар";

Бронетехніку;

Артилерію;

Танки Т-72,

Ракети для РСЗВ "Торнадо-Г";

Автомобілі "Тайфун-К";

Вертольоти;

Засоби РЕБ.

За даними експертної групи, більшість компонентів виробляють американські компанії Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel, AMD, німецька Infineon Technologies і корейська Samsung. Якщо говорити про фінансову вигоду, то, наприклад, тільки Intel 2022 року отримала від продажів цих компонентів у РФ понад $700 мільйонів.

основні шляхи поставок санкційних технологій із Заходу в Росію Фото: Скриншот

Звісно, жодна з компаній спеціально не постачає санкційні технології для російської "вояки". Усе це потрапляє в Росію через складну мережу посередницьких країн і зареєстрованих у них підставних або не чистих на руку фірм. На жаль, не завжди компанії можуть ретельно відстежити, куди буде перенаправлено чипи або мікросхеми, закуплені, наприклад, компанією з ОАЕ або Китаю. Якщо судити за схемами поставок, які вдалося з'ясувати санкційній групі Єрмака-Макфола, то лідируючими транспортними хабами для тіньових поставок до РФ слугують Китай, ОАЕ, Туреччина і Гонконг. Згідно з дослідженням минулого року таких критично важливих іноземних компонентів у російській зброї нарахували $2,9 мільярда.

Експерти зазначають, що, на жаль, незважаючи на санкції, імпорт критично важливих компонентів для російської зброї повернувся до санкційного рівня. І хоча кожна західна корпорація щиро запевняє, що намагається перевіряти всі компанії, які купують їхню продукцію, очевидно, цього контролю явно недостатньо для запобігання експорту санкційних чипів і мікросхем до Росії.

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