На кораблях ЗС РФ з'явилися загадкові смуги: вони мають захищати від дронів

Виявляється, темні смуги збивають з пантелику операторів дронів, і такий камуфляж застосовували ще в Першу світову.

Військові аналітики в США все частіше стали помічати загадкові чорні смуги на кораблях окупантів, що стоять у Чорному морі, пише Business Insider. Розвідка виявила, як на носову частину російського фрегата "Адмірал Ессен" з ракетами "Калібр" наносять темну фарбу. Так само в соцмережах було виявлено фото радянського тральщика "Иван Голубец", який, схоже, був розмальований товстими темними смугами по обидва боки.

То навіщо потрібні ці темні смуги?

На думку військово-морського дослідника Х. І. Саттона, таким чином окупаційний флот хоче збити з пантелику операторів українських дронів. Річ у тім, що своїми БПЛА оператори керують з великої відстані і повинні володіти майстерністю за короткий проміжок часу навести безпілотник на ціль. Через велику відстань до цілі, затримку передавання сигналу, оптичні ефекти морської поверхні та відбиття неба це не завжди виходить зробити ідеально. До того ж подібне маскування здатне приховати справжні розміри і тип корабля, тож оператор може сприйняти його за торговельне або рибальське судно, або взагалі не помітити, а отже, атаку буде зірвано.

На корвет "Адмірал Ессен" флоту РФ наносять маскувальне фарбування Фото: Скриншот

Сідхарт Каушал, науковий співробітник лондонського Королівського інституту об'єднаних озброєнь, повідомив журналістам, що спроба маскування кораблів його не дивує. Наприклад, подібним чином провідні армії світу камуфлюватимуть свої безпілотні судна або човни-камікадзе. За його словами, таким чином, звичайна фарба стане "простим і дешевим засобом захисту від дронів".

За словами військових експертів, Україна знайшла простий і дешевий спосіб атакувати дронами-камікадзе морські судна РФ, окупанти, своєю чергою, знайшли простий і дешевий спосіб захищатися від атак дронів. "Звісно, це стане для українських операторів дронів додатковим головним болем", — зазначають аналітики.

"Смугасте маскування" — не новинка, а старий метод

Цікаво, що подібний тип маскування військових суден — це не сучасний метод камуфляжу. Подібне розфарбовування і різні види нанесення смуг на кораблі використовували ще за часів Першої та Другої світових воєн.

Наприклад, британський військово-морський флот уперше застосував смуги і візерунки, що "засліплюють", під час Першої світової війни. Від союзників не відставали і США, які подібними смугами намагалися приховати свої бойові судна від нацистів. Пізніше і німці стали використовувати смужки на кораблях. Найвідомішим став знімок німецького лінкора "Бісмарк", чий ніс і корму було пофарбовано в темніший колір, щоб заплутати спостерігачів.

Корабель британських королівських ВМС Kildangan Корабель британських королівських ВМС Argus Корабель USS Charles S Sperry Корабель USS Siboney Корабель USS Nebraska

Фото взято з архіву історичних зображень publicdomainreview.org

Звісно, в ті часи флот захищали не від дронів, а від нальотів авіації, а також від інших ворожих кораблів і підводних човнів. Річ у тім, що подібний камуфляж приховував істинний розмір і напрямок суден від капітанів ворожого флоту, які спостерігали за ними в бінокль або через перископ.

Найцікавіше, що камуфляж для кораблів придумали не військові, а художники, які служили у ВМС. Наприклад, відомий художник-мариніст Норман Вілкінсон, будучи морським офіцером, якраз і розробив "сліпучий камуфляж", за що його було удостоєно 1948 року ордена Британської імперії і звання "Командор".

Лінкор Bismarck нацистської Німеччини Фото: Відкриті джерела

Для розмальовування кораблів флот США залучав англо-американських художників Еббота Тайєра, Джорджа де Форест Браша, Едварда Водсворта, Максиміліана Тоха, Томаса Бентона і багатьох інших.

З появою радарів та інфрачервоних датчиків морський камуфляж після Другої світової втратив свою актуальність. Однак схоже він отримав друге дихання завдяки використанню дронів і тепер "смугасте маскування" знову використовують, нехай і в спрощеній формі.

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