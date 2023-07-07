Військові випробували бойовий ШІ у справі: він виконав завдання на 2 години швидше за людей

США експериментує з п'ятьма різними мовними моделями, які хоче впровадити у свої збройні сили, щоб прискорити виконання бойових місій.

Наразі в рамках військових навчань, які триватимуть до 26 липня, армія США випробовує кілька LLM (великих мовних моделей ШІ) для застосування у своїх інформаційних системах, повідомляє Bloomberg. Щоправда, військові тримають у секреті, які саме LLM і від яких розробників тестуються.

За словами полковника ВПС США Метью Стромейера, випробування проходять дуже успішно. Він вражений, наскільки штучний інтелект може бути продуктивним, коли йдеться для пошуку й аналізу інформації, яка необхідна для виконання бойових завдань.

"Мене просто шокує, наскільки швидко ШІ впорався зі збором даних. Усього за 10 хвилин він зробив те, для чого людям знадобилося б понад дві години, якби вони працювали в ручному режимі", — каже полковник.

Однак він зазначає, що така швидкість ще не показник того, що ШІ повністю готовий до впровадження в армію "тут і зараз". Тести ШІ мають довгострокову мету оновити аналітичні підрозділи США, щоб вони могли використовувати дані всі дані більш ефективно і швидко.

І хоча військові не кажуть, які саме LLM вони використовують для тестування, стартап Scale AI з Сан-Франциско заявляє, що його новий продукт Donovan входить до переліку платформ великих мовних моделей, що тестуються. Можливо, до числа рішень, з якими експериментують військові, входять інструменти OpenAI і Google, але компанії про це мовчать.

Втім, компанія Microsoft нещодавно оголосила, що всі користувачі хмарної служби Azure для державних організацій можуть отримати вільний доступ до моделей штучного інтелекту від OpenAI. Міністерство оборони США якраз входить до числа постійних клієнтів Azure.

Так само десятки технологічних компаній, зокрема Palantir Technologies, співзасновником якої є Пітер Тіль, і Anduril Industries, розробляють платформи ухвалення рішень на основі ШІ для Пентагону.

Так само Фокус розповідав, що американські військові відкрили нові можливості дрона MQ-9 Reaper. Йому тепер не потрібні спеціальні аеродроми і він може сідати просто на ґрунтовку.