"Пекельна сковорідка": новий український комплекс РЕБ придушить будь-які дрони РФ, навіть "Ланцети"

C-Vog Shield Mega пригнічує канали керування БПЛА Mavic, "Ланцет", Zala, Supercam і практично всі FPV, які росіяни використовують на війні в Україні.

Підприємство "Антидрон Україна" розробило засіб придушення C-Vog Shield Mega, здатний дати відсіч небезпечним "Ланцетам" і Zala, які використовують російські військові. Інформація про це з'явилася на сторінці виробника у Facebook у четвер, 6 липня.

C-Vog Shield Mega отримав неформальну назву "пекельна сковорідка". Він пригнічує частоти, на яких працюють такі безпілотники, як Mavic і практично всі FPV (крім безпілотних літальних апаратів, що працюють на нестандартних частотах). Антидрон-засіб покриває також частоти управління "Ланцет", куб, Zala, Supercam. Однак, як зазначає виробник, "пекельна пательня" поки що неефективна для баражуючих БПЛА.

Технічні характеристики C-Vog Shield Mega:

діапазони придушення — 0.9/1.2/1.5/2.4/5.8;

потужність — 30/10/25/30/30/30/25 Вт;

загальна потужність — 120 Вт;

ємність акумулятора — 20 Ач;

час роботи — від 2 до 4 годин;

вага — 2.45 кг.

До "антидронового комплекту", який пропонує виробник, входять власне засіб C-Vog Shield Mega, мережевий зарядний пристрій, акумулятор у підсумці, кабель живлення (довжина — 1,5 метра), зарядний пристрій і герметичний кейс.

В Україні військовим пропонують новий захист від БПЛА противника — антидрон C-Vog Shield Mega В Україні військовим пропонують новий захист від БПЛА противника — антидрон C-Vog Shield Mega В Україні військовим пропонують новий захист від БПЛА противника — антидрон C-Vog Shield Mega В Україні військовим пропонують новий захист від БПЛА противника — антидрон C-Vog Shield Mega В Україні військовим пропонують новий захист від БПЛА противника — антидрон C-Vog Shield Mega

Нагадаємо, 5 липня ЗМІ писали про те, що в Україні з'явилася нова зброя проти вибухових дронів ЗС РФ. Антидроновий прилад блокує канал управління ударного дрона противника і таким чином виводить його з ладу.

Крім того, на початку липня 2023 року стало відомо про те, що "Антидрон Україна" розробив нову антидронову рушницю, яка знищує небезпечні БПЛА "Ланцет". Ці російські дрони-камікадзе завдають ЗСУ великої шкоди, але тепер воїни отримають високотехнологічний засіб для боротьби з ними.