Видаліть негайно! Експерт розкрив, які типи мобільних додатків шкодять людям

Піратські програми та маловідомі додатки можуть шпигувати за вами і навіть замінити собою "законне" ПЗ, зламавши ваш смартфон.

Кібербезпека — основний тренд сучасності, а тому потрібно бути насторожі з тим, що потрапляє у ваш смартфон під виглядом програм, пише The Sun. Видання попросило свого експерта з ІТ-безпеки доктора Клауса Шенка розповісти, програм якого типу варто побоюватися.

Насамперед експерт звертає увагу, на те, що користувачам смартфоном (неважливо, на якій ОС він працює) всі додатки потрібно встановлювати тільки з офіційних "магазинів додатків" для своєї операційної системи. Дуже часто в гонитві за "піратським ПЗ" власники телефонів завантажують їх із зовнішніх сайтів, що загрожує зломом смартфона, його зараженням і втратою фінансів. Через заражені програми смартфон може навіть працювати, як і раніше, але його батарея швидше сідатиме і зношуватиметься, а продуктивність падатиме.

За словами доктора Шенка, зловмисники часто використовують різні тактики, щоб приховати шкідливе або шпигунське ПЗ у, здавалося б, невинних застосунках. Одним із поширених підходів є вбудовування шкідливого ПЗ у додатки-дропери, які потім можуть непомітно встановити шкідливий код на пристрій користувача.

Найнебезпечнішими сторонніми додатками є: програми перегляду PDF, калькулятори, конвертери, ігри та зчитувачі QR-кодів. Але до цієї п'ятірки експерт додає ще один тип: популярні додатки. Часто кіберзлочинці маскують свої хакерські інструменти під популярні месенджери WhatsApp або Twitter, рекламуючи свої "вироби", як "більш просунутий і функціональний аналог".

Ми вже розповідали, що хакери навчилися зламувати камери смартфонів і ноутбуків. Вони це роблять для того, щоб стежити за своїми жертвами, записувати інтимні відео, а потім шантажувати свої жертви, вимагаючи від них гроші в криптовалюті.

Крім цього, ми знайомили своїх читачів із новою шахрайською схемою хакерів, які заманюють жертви "безплатним ПЗ для використання ChatGPT", а потім зламують їхні комп'ютери.

Раніше Фокус розповідав, що ФСБ навчилася зламувати будь-які месенджери. Можуть зафіксувати будь-який факт спілкування і передачу файлів.