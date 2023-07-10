Розрізають на частини: "розумні" міні-дрони полюватимуть на шкідливих комах (відео)

Безпілотники компанії PATS охоронятимуть теплиці, вистежуючи жертв за допомогою мережі інфрачервоних камер. Вони вміють відрізняти шкідників від корисних видів.

У Нідерландах розробили спеціальну систему PATS для теплиць, яка виявляє комах-шкідників і відправляє для їхнього знищення маленькі БПЛА, повідомляє New Atlas. Система PATS, яку створила однойменна дочірня компанія Делфтського технологічного університету, насправді складається з двох частин: PATS-C і PATS-X.

Компонент PATS-C складається з підключених до Інтернету модулів інфрачервоних камер, встановлених по всій теплиці. Використовуючи алгоритми на основі штучного інтелекту, ці пристрої виявляють та ідентифікують будь-яких літаючих комах, які з'являються в теплицях. Ідентифікація видів заснована на частоті помахів крил і розмірі комах. Якщо комаха виявляється корисною, наприклад, бджолою, дрони її не чіпають, а якщо шкідником, то на полювання вирушають PATS-X.

PATS-X складається з одного або декількох невеликих дронів-квадрокоптерів, які перебувають на док-станції для бездротової зарядки в теплиці, коли вони не використовуються. При виявленні шкідника PATS-C активує дрон і направляє його до місцезнаходження комахи. Потім БПЛА просто таранить шкідника, розрізаючи його своїми гвинтами, після чого повертається на свій майданчик.

Базова версія PATS-C фактично вже використовується приблизно у 250 теплицях по всій Європі. Клієнти інформуються про популяції комах на своїх об'єктах через онлайн-панель. Наразі PATS-X проходить випробування і має з'явитися у перших клієнтів до кінця цього року.

Цікаво, що нещодавнє дослідження, проведене біологом PATS Дайо Янсеном, показало, що двигуни дронів виробляють ультразвук у тому ж діапазоні, що й вокалізація кажанів. З цієї причини деякі види метеликів шкідників ухиляються від дронів і сідають на землю, через що їх важко знищити. Натомість науковці хочуть використати цей відлякувальний звук, щоб транслювати його через динаміки й ще на початку підлітання відлякувати від теплиці метеликів.

Система PATS у дії

Так само Фокус повідомляв, що військові випробували бойовий ШІ в справі. Він зумів виконати завдання на 2 години швидше за людей.