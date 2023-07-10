Паспорти, кредитки та паролі: як, де і за скільки хакери продають вкрадені дані жертв

Витік персональної інформації — серйозна проблема, і жертвою може стати будь-який користувач мережі. Зловмисники можуть спустошити банківські рахунки й навіть вкрасти цифрову особистість.

Дослідницька група проблем конфіденційності Privacy Affairs проаналізувала пропозицію і ціни на персональні дані в даркнеті, пише Daily Mail. Виявилося, що середня вартість зламаних облікових записів коштує дешевше, ніж похід із партнером у McDonald`s.

За даними, які з'ясували фахівці Privacy Affairs, ціна зламаного облікового запису Google становить лише $60, а зламаний обліковий запис HBO Max — лише $2. Середня вартість підроблених американських водійських прав становить $150 доларів, а "накрутити" 1000 підроблених підписників у соціальних мережах можна від $2 до $5.

У даркнеті будь-яка людина здатна придбати дані кредитної картки з балансом до $5000, заплативши всього $110 доларів, а вхід в онлайн-банкінг, на якому лежить $2000, коштує $60. Чому хакери самі не використовують ці гроші? Через анонімність. Банківські операції, зокрема виведення грошей із вкрадених карток, дуже ризикована штука, і в підсумку у двері рано чи пізно постукає поліція. Тож простіше продати ці дані тому, хто не боїться ризикувати.

До речі, клоновані картки Visa, American Express і Mastercard з PIN-кодом коштують лише $20, їх купують "віслюководи" — люди, які наймають простачків ("віслюків"), що за невелику плату візьмуть на свою адресу товар з онлайн-магазину і перешлють його шахраєві. Звісно, рано чи пізно на "віслюків" теж чекає візит поліції.

50 зламаних облікових записів PayPal продаються за $120, а дані облікового запису PayPal з мінімальним балансом у $1000 доларів коштують лише $10 доларів. Різниця, знову ж таки, через рівень ризиків. Зламані акаунти PayPal без грошей коштують дорожче, тому що через них можна крутити "сірі схеми", а ось обліковий запис із чужими грошима коштує дешевше через вищі ризики зустрічі з кіберполіцією.

Серйозніша публіка може ризикнути та придбати цифрові копії або навіть готові паспорти та водійські посвідчення. Скан права на водіння в Нью-Йорку коштує $60, а в Міннесоті — $22. Фізична копія посвідчення водія становить $150.

Короткий перелік вартості особистої інформації в даркнеті Фото: Daily Mail

У даркнеті навіть продаються фізичні підроблені паспорти Європейського Союзу — вони оцінюються в $3000, а мальтійський паспорт — $4000 доларів. Підроблена грін-карта коштує $450.

Ті, хто не любить особливо ризикувати, але вважає за краще заощадити на онлайн-передплаті, можуть отримати нелегальну річну підписку на Netflix за $20, а зламані облікові записи Disney + і Hulu коштують $3. У даркнеті хакери активно купують у колег і преміальне шкідливе ПЗ. Воно коштує в середньому $4500 за 1000 установок. Шкідливе ПЗ, призначене для пристроїв з ОС Android, обійдеться в $650 за 1000 установок.

Даркнет (темна павутина) — це сумнозвісний "прихований" бік інтернету, де розміщуються вебсайти, які не можна знайти в Google і до яких можна отримати доступ тільки через спеціальні браузери, кажуть експерти Privacy Affairs. Особи та місцезнаходження користувачів даркнету залишаються анонімними й не можуть бути відстежені через багаторівневі системи шифрування, що робить даркнет розсадником для злочинців.

Експерти Privacy Affairs рекомендують ставити на свої облікові записи надійні паролі та двофакторну аутентифікацію. Так само можна перевіряти свої акаунти на витік даних. Для цього існують такі вебсайти, як HaveIBeenPwned і CyberNews Checker, які дають змогу вам ввести свою адресу електронної пошти, щоб дізнатися, чи опинилася вона в руках у хакерів. Якщо витік стався, то потрібно терміново змінити пароль.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала хакерів, які спустошили рахунки українців. Силовики затримали 12 підозрюваних, які, імовірно, скоювали злочини у змові з працівниками банків.