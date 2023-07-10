Абсолютний рекорд: FPV-дрон позбавив окупантів "очей" далекобійним ударом (відео)

За словами військових, ще жоден безпілотник такого типу не міг вразити ціль на такій великій відстані.

Військові з підрозділу Immaterium Сил оборони України встановили рекорд, вразивши FPV-дроном вежу російських окупантів, яка була розташована на відстані 9 кілометрів. Відповідне відео було опубліковано в телеграм-каналі підрозділу 9 липня.

Спочатку військові задали ударному дрону координати, за якими той мав завдати удару. У процесі дольоту до цілі маршрут безпілотного літального апарату відкоригували.

Після цього FPV-дрон вразив центр приймання та передавання інформації у спостережній вежі окупантів. Удар також потрапив на відеозапис. Тож на ньому можна побачити, як у районі ураження спостережної вежі противника здіймається сіра хмара диму.

Військові підкреслили, що ця операція — абсолютний рекорд для FPV дрона-камікадзе. До цього жоден безпілотник цього сімейства не міг вразити ціль, що знаходиться на такій значній відстані.

Нагадаємо, 9 липня ЗСУ "викололи очі" окупантам, знищивши дорогу РЛС "Зоопарк". РЛС рухалася на відкритому просторі, тому її без зусиль "помітив" український дрон-розвідник і вирахував необхідні координати. Після цього військові запустили ударний безпілотний летальний апарат, який і вразив техніку окупантів.

Крім того, 12 червня в мережі показали знімки пошкодженої РЛС ворога в Криму. За інформацією каналу "Кримські партизани", частково зруйнована РЛС раніше давала змогу окупантам контролювати все південне узбережжя України і значну частину акваторії Чорного моря.