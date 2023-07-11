У РФ залишилося всього 50 дронів "Ланцет": чому українцям рано розслаблятися

Як підрахували аналітики, росіяни можуть виробляти до 65 БПЛА "Ланцет" на місяць всупереч міжнародним санкціям.

У російських військових залишилося всього 50 небезпечних дронів "Ланцет", проте надалі країна-агресор планує нарощувати виробництво цих безпілотних летальних апаратів. Про це розповів представник Генштабу Олексій Громов в інтерв'ю "Укрінформу".

Скільки БПЛА "Ланцет" витратила Росія з початку війни в Україні

За інформацією Олексія Громова, ЗС РФ для атак по Україні вже використовували 850 "Ланцетів", які виробляють на Іжевському механічному заводі відомому як концерн Калашникова. Загалом у ЗС РФ був запас у 900 штук цих безпілотників. Таким чином у країни-агресора залишилося не більше 50 безпілотників цього типу. А налагодити виробництво нових Росії заважають економічні санкції.

"Слід зазначити, що внаслідок економічних санкцій Заходу та через відсутність доступу до сучасних технологій технологічні можливості противника з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими", — наголосив Громов.

Загроза не минула: Росія випускає нову партію "Ланцетів"

Зі свого боку медіа Defence-Ua пише про те, що "Ланцети" з'явилися на фронті тільки влітку 2022 року. Однак уже восени російські військові почали їх застосовувати масово. На думку розслідувачів, це свідчить про те, що РФ встигла налагодити виробництво цього виду БПЛА.

Станом на лютий 2022 року ЗС РФ мали у своєму запасі від 50 до 100 "Ланцетів", а вже з літа змогли наростити виробництво цієї зброї. Як підрахували аналітики, якщо взяти початковою точкою липень 2022 року, то за 12 місяців РФ теоретично могла виробити 800 із 900 БПЛА. Таким чином за попередніми підрахунками, Росія виробляє на місяць у середньому до 65 таких дронів.

З цього ЗМІ робить висновки, що країна-агресор, побачивши на практиці ефективність "Ланцетів", поспішила налагодити їхнє виробництво. Цьому процесу не завадили навіть санкції західноєвропейських країн. Крім того, про нарощування виробництва цих небезпечних безпілотників, які важко збивати українським силам ППО, говорять і в Міноборони України.

Що відомо про смертоносні дрони "Ланцет"

Цей безпілотний летальний апарат презентували 2019 року на тематичному форумі "Армія". Уже 2020 року російська армія активно застосовувала цей дрон під час бойових дій у Сирії. Після повномасштабного вторгнення в Україну, побачивши, що "Ланцети" завдають істотної шкоди ЗСУ, Росія налагодила виробництво і підвищила темпи випуску дронів.

Технічні характеристики БПЛА "Ланцет":

виробник — ZALA AERO;

моделі — "Ланцет-1" і "Ланцет-3";

дальність ураження — 40 кілометрів (70 кілометрів для "Ланцет-3");

максимальна швидкість — 300 км/год;

тривалість польоту — 30 хвилин (40 хвилин у "Ланцет-3");

злітна маса — 5 кілограмів (12 кілограмів у "Ланцет-3");

бойова частина: 1 кілограм (3 кілограми у "Ланцет-3");

вартість: близько $35 тис.

Нагадаємо, на початку липня 2023 року стало відомо про те, що "Антидрон Україна" розробив нову антидронову рушницю, яка знищує небезпечні БПЛА "Ланцет". Ці російські дрони-камікадзе завдають ЗСУ великої шкоди, але тепер воїни отримають високотехнологічний засіб для боротьби з ними.

Крім того ЗМІ писали про те, що російські дрони "Ланцет" гальмують ЗСУ. Медіа пише, що бюджетний БПЛА, здатний знищувати техніку, яка у багато разів перевищує його розмір і вартість, став проблемою для українських військ на передовій. Бачачи це, Міноборони РФ почало інвестувати у виробництво цих дронів більше коштів.