Один пароль для всього — небезпечний: експерт дав пораду, як уберегти свої акаунти від злому

Спеціальний сервіс допоможе захистити облікові записи і не заплутатися у великій кількості паролів, але й тут є підводні камені.

Дуже багато людей справді страждають від того, що маючи безліч облікових записів їм, за правилами безпеки, потрібно вигадувати до кожного з них складний пароль, а запам'ятати його не просто, пише The Sun. Тому видання попросило поради на цю тему в Даррена Джеймса, старшого менеджера з продуктів у Specops Software, який розповів кілька хитрощів, які допомагають убезпечити особисті акаунти.

За його словами, один із найпростіших способів — завести менеджер паролів. Це програми, які зберігають увесь список ваших паролів і вам потрібно придумати та створити лише один — головний. Подібний вбудований механізм захисту і зберігання паролів містить у собі браузер Google Chrome, наприклад. Вам достатньо пам'ятати лише один пароль, а програми під час реєстрації в кожному обліковому записі генеруватимуть для вас унікальний і складний, за всіма правилами безпеки.

Головний момент, який потрібно враховувати: якщо ви забудете майстер-пароль, то доступ до всіх інших паролів ви втратите. Тому Даррен радить придумати складну унікальну фразу-пароль, яку ви запам'ятаєте. Вона може складатися з кількох слів написаних разом.

Чому не можна використовувати один і той самий складний пароль для всіх облікових записів? Тому що, за словами експерта з кібербезпеки, тільки-но хакери отримують пароль до одного з ваших акаунтів, вони починають пробувати зайти за його допомогою в усі популярні сервіси й зламати їх.

"Замість повторного використання паролів використовуйте менеджери паролів, вбудовані у ваші телефони або веббраузер, і дозвольте їм створити для вас надійний пароль і безпечно зберігати його", — пояснює Даррен.

"Звичайно, це також означає, що у вас має бути надійний PIN-код на вашому телефоні або пароль на вашому комп'ютері, тож не робіть його таким, який легко вгадати", — додає він.

Так само кіберексперт радить обов'язково використовувати двофакторну аутентифікацію (отримання підтвердження на смартфон). І хоча це може бути дещо виснажливим, зате максимально убезпечить ваше цифрове життя.

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