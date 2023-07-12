"Треба повністю заборонити": як українці ставляться до технологій ШІ, — соцопитування

Більшість громадян України не користуються інструментами штучного інтелекту і лише приблизно уявляють, навіщо вони потрібні.

Соціологічний Центр Разумкова провів дослідження за запитом видання "Дзеркало тижня", щоб з'ясувати: наскільки українці "в темі" штучного інтелекту та нейромереж. Результати, отримані соціологами, показують: тільки кожен десятий українець користується чат-ботами на основі ШІ, а 3% громадян взагалі хочуть заборонити використання таких технологій.

Опитування соціологи Центру проводили методом face-to-face у 22 областях України, поговоривши з 2018 респондентами віком від 18 років. За підсумковими результатами з'ясувалося, що 34% опитаних українців "не знають, що таке штучний інтелект". Звісно, здебільшого це були люди у віковій категорії "старше 50 років", але й серед молоді таких знайшлося майже 20%.

Лише 24% українців добре знають, що таке ШІ Фото: Зеркало недели

Схоже, бум у сфері ШІ обійшов Україну стороною, що не дивно, враховуючи війну з російськими окупантами. Людям ніколи користуватися чат-ботами, про що свідчить той факт, що 64% опитаних жодним чином не використовують інструменти ШІ або чат-боти на його основі, що є вельми показовим, решта ж здебільшого лише пробують познайомитися з цією технологією (10,2% опитаних).

Лише кожен двадцятий українець використовує ШІ для навчання і майже кожен десятий у своїй роботі. Здебільшого, звісно, це молоді люди віком від 18 до 39 років. Мабуть, у зв'язку з такою пасивністю і ставлення до штучного інтелекту серед українців занадто розмите. 27% опитаних не мають своєї точки зору на те, як ставитися до поширення ШІ в усіх сферах життя. Натомість 32,4% вважають, що штучний інтелект узагалі не варто обмежувати, а от 34% респондентів хотіли б, щоб регулюванням інструментів ШІ займалася держава. І, звісно, знайшлася невелика група людей (3%), які вважають: "їх треба заблокувати повністю".

64,1% опитаних взагалі не використовують інструменти ШІ Фото: Зеркало недели

При цьому, як зазначає автор матеріалу, у США кількість людей, переконаних, що технологія ШІ завдасть більше шкоди, ніж принесе користі, зараз близько 65% (за даними Стенфордського університету). Таке невизначене ставлення серед українців щодо ШІ має насторожувати — адже соціум у цьому випадку може стати жертвою дезінформації та різноманітних діпфейків. Українцям варто уважніше придивитися до тих світових інформаційних трендів, які формує використання ШІ, зазначає автор статті.

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