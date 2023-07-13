У 100 разів швидше за Wi-Fi: як новий стандарт Li-fi змінить будь-які гаджети (відео)

Нова технологія за стандартом IEEE 802.11bb Global Light Communications значно поліпшить швидкість і якість передачі сигналу, використовуючи світло замість радіохвиль.

У червні Інститут інженерів електротехніки та електроніки (IEEE) затвердив новий стандарт 802.11bb для Li-Fi. Виробник pureLiFi розповів, як нововведення змінять роботу електронних пристроїв, передає Business Wire.

Технологія LiFi дає змогу передавати дані, використовуючи світловий спектр, що може забезпечити швидший і надійніший безпечний зв'язок, порівнюючи з традиційними технологіями, як-от WiFi і 5G. Експерти компанії стверджують, що цей новий стандарт закладає перспективну основу для широкого впровадження технології LiFi і прокладає шлях до функціональної та успішної сумісності систем LiFi з WiFi.

Замість радіохвиль Light Fidelity (LiFi) передає дані через мерехтливе світло від звичайних світлодіодних ламп на приймачі, які можуть виявляти фотони та перетворювати їх назад на інформацію. Користувачі не повинні помічати мерехтіння, тому що воно відбувається на частотах вище 60 Гц — занадто швидко для сприйняття людським оком. Ба більше, сигнали LiFi можуть бути в 100 разів швидшими, ніж WiFi, потенційно досягаючи 224 ГБ/с.

Модуль LiFi може бути не тільки зовнішнім, а й внутрішнім, тож, можливо, дуже скоро на ринку з'являться смартфони з таким модулем. LiFi не заважає радіочастоті й не відчуває перешкод від неї, що означає, що LiFi може збільшити пропускну здатність без складнощів і перевантаження. LiFi може запропонувати широку смугу пропускання і стабільне з'єднання, а в майбутньому кілька з'єднань Гбіт/с. Так само, LiFi за своєю суттю є безпечною технологією, яку вже використовують оборонні та державні організації для забезпечення можливості підключення там, де це було неможливо раніше.

Модуль LiFi гармонійно інтегрується і в смартфони Фото: pureLiFi

Компанія pureLiFi розробила перші у світі пристрої, що відповідають стандарту 802.11bb, який дає змогу використовувати у Wi-Fi модулях світло замість радіохвиль. Один із них — внутрішній модуль зв'язку Light Antenna One, який досить маленький для встановлення в сучасні гаджети. За словами виробника, модуль оптимізовано з урахуванням усіх вимог ринку, що дасть змогу виробникам смартфонів або інших пристроїв інтегрувати LiFi в будь-якому масштабі. Антена відповідає стандарту IEEE 802.11bb, а це означає, що технологія LiFi сумісна з наявним мережевим обладнанням стандарту 802.11 WiFi, а також з чіпсетами стандарту 802.11 WiFi, які щорічно ставляться в мільярди пристроїв.

Що стосується весняного USB-модуля LiFi-XC, то його можна легко впровадити в корпоративну мережу WiFi. Технологія LiFi легко і безшовно підтримує PoE/PoE+ і Cisco UPOE, що дозволяє звести до мінімуму кількість кабелів, необхідних для розгортання мережі. Причому до однієї точки Light Antenna ONE може одночасно під'єднатися до 8 користувачів. Що більше точок LiFi-XC у мережі, то більше людей можуть до них під'єднатися.

Річард Вебб, директор з мережевої інфраструктури галузевої аналітичної компанії CCS Insights заявив, що: "Стандарт IEEE 802.11bb є важливою віхою в розвитку технології LiFi, перетворюючи її на систему зв'язку, що доповнює, поряд із дуже успішним стандартом WiFi. Це відкриває захопливі нові можливості для LiFi для безперешкодної роботи з Wi-Fi та поліпшення зв'язку в різних додатках, від високошвидкісного та безпечного доступу до інтернету вдома та в офісі до розширення можливостей наступного покоління на ширші ринки, як-от XR і просторові обчислення".

Як запевняє технічний редактор групи, що брала участь у розробці нового стандарту, Фолькер Юнгнікель: "Стандарт IEEE 802.11bb сприятиме розробці нових та інноваційних застосувань. LiFi може замінити кабелі оптичними бездротовими лініями ближньої дії та під'єднати численні датчики та пристрої до інтернету. Ми вважаємо, що це створить майбутній масовий ринок".

Як працює технологія LiFi

Раніше Фокус писав, що військові інженери створюють "незалежний" інтернет для армії США. За їхнім задумом він має працювати в будь-якій точці світу і забезпечити військових безпечним зашифрованим зв'язком.