Володимир Носов: Блокування транзакцій російських громадян – наша принципова позиція від початку російського вторгнення

Уся українська криптоспільнота налаштована блокувати росіян, але на світовому рівні дуже багато бірж досі працюють з російським ринком.

Про це в інтерв'ю для видання "Форбс Україна" заявив Володимир Носов, СЕО та засновник WhiteBIT, однієї з найбільших криптобірж Європи українського походження.

Біржа WhiteBIT однією з перших заблокувала транзакції для російських громадян. Попри те, зі слів Носова, в підсанкційних осіб із рф досі залишаються можливості використовувати крипту для обходу обмежень.

"Блокування транзакцій російських громадян – наша принципова позиція від початку російського вторгнення. Щоб не дати обходити санкції, потрібно зробити три основні кроки. Їх уже зробили ми, інші платформи теж можуть це зробити. Перше – ми відключили усі шлюзи, за допомогою яких можна зробити депозит у рублях і виводити кошти. Друге – відключили усі торгові пари з рублем. Третє – виключили можливість реєстрації для росіян, як за KYC, так і за IP-адресами. Після цих кроків можна посилювати політику AML, але вони надважливі для початку", – розповів бізнесмен.

Щодо загального попиту на криптоактиви в Україні та інших європейських державах СЕО WhiteBIT зазначає, що він поступово росте. Однак часто перешкодою для людей є банальне нерозуміння того, як працюють цифрові активи й для чого вони потрібні. Щоб подолати цей бар'єр, біржа наразі активно інвестує в різні освітні проєкти з криптограмотності. Серед них – магістерська сертифікатна програма в Києво-Могилянській академії, курс для Дія.Освіта та інші.

"Магістерська сертифікатна програма – командна робота наших спеціалістів і спеціалістів Могилянки. Все для того, аби студенти мали більше знань про новітні технології. Співпраця з Дією також була плідною: спочатку ми інтегрували можливість верифікації на WhiteBIT через Дію, потім розробили з ними курс з криптограмотності для всіх українців, куди також підключилися інші компанії. Також з іншими партнерами запустили офлайн школу для трейдерів. Це не чарівне рішення, як заробити мільйон чи стати гуру трейдингу. Цей курс про перші кроки на біржі, щоб людина не піддавалася паніці чи не робила елементарні помилки", – говорить Носов.

На думку підприємця, потенціал криптоактивів досить великий. Як з точки зору можливостей для користувачів, так і з точки зору інвестування. Питання залишається лише за чіткою регуляторною базою, над якою, зокрема, зараз працюють і в Україні.

"Попри волатильність, біткоїн – це золото для нового покоління. Молоді інвестори не вкладатимуться в золото, вони вірять у цифрову епоху", – зазначив СЕО WhiteBIT.

Нагадаємо, що біржа WhiteBIT та її засновник Володимир Носов наразі входять до числа найбільших приватних криптодонаторів України. За півтора року повномасштабної війни компанія перерахувала на різні потреби українських військових та цивільного населення вже майже 410 млн грн. Напередодні Володимир Носов отримав відзнаку "За сприяння війську" від Головнокомандувача Збройних Сил України.

WhiteBIT – це одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Компанія була заснована ще у 2018 році та на цей час налічує 1000 фахівців. Найвищий середньодобовий обсяг торгів на біржі становить понад $2,5 млрд. WhiteBIT є офіційним партнером збірної України з футболу, ФК "Барселона", ФК "Трабзонспор", партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету "Києво-Могилянська академія".