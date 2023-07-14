Змусив перейти на бік України: прикордонник вдало приземлив дрон ЗС РФ (фото)

Військовий зумів одним пострілом приземлити ворожий квадрокоптер, обладнаний навісною системою скидання ВОГ-17, яку після відновлення використовуватимуть уже українські бійці.

Український прикордонник із позивним "Музикант" знищив рій дронів, а один із них, який не зазнав особливих деформацій, передав на "службу" до ЗСУ. Інформація про це з'явилася на сторінці у Facebook Південного регіонального управління Держприкордонслужби України в п'ятницю, 14 липня.

Одну з позицій прикордонників на південних рубежах атакували одразу три FPV-дрони. Ще на підльоті їх через характерний скрекіт почув прикордонник із позивним "Музикант".

Перший дрон він знищив із третього пострілу. Після цього його бойових товаришів прилетів атакувати другий безпілотний літальний апарат, який "Музикант" теж "приземлив". Це виявився небезпечний дрон-камікадзе. Третій дрон вибухнув у небі самостійно, не заподіявши шкоди військовим.

Прикордонник знищив одразу три дрони-камікадзе, якими ЗС РФ атакували військових Фото: ГПСУ

Ба більше, за словами прикордонників, їхній побратим у четвер, 13 липня, також "виконав антидронову симфонію" і збив ворожий квадрокоптер, обладнаний навісною системою скидання ВОГ-17. При цьому військовий пошкодив дрону лише лопать одного з гвинтів, тож безпілотник приземлився на землю практично без пошкоджень. Після того як техніки приведуть дрон до ладу, ним користуватимуться вже українські військові.

Нагадаємо, раніше медіа писали про те, як український БПЛА вижив після атаки ЗРК "Тор". Комплекс стояв на відкритій місцевості, тоді як український дрон виконував свої бойові завдання в небі. Окупанти помітили безпілотний летальний апарат і вдарили по ньому ракетою.

Також ми писали про те, як безпілотник розправився з рідкісним російським БТР. Бронетранспортер мав мінувати територію, щоб уповільнити ЗСУ, але сам наїхав на міну, а скинута з БПЛА граната спричинила детонацію боєкомплекту.