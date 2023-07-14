В Україні створили компактний дрон-детектор: як він захищає від ворожих БПЛА (відео)

Дрон-детектор вчасно виявляє безпілотники-розвідники, дрони-камікадзе та ударні БПЛА і забезпечує оперативну реакцію на потенційні загрози.

Винахідники Сергій Тітков і Дмитро Ренжин розробили дрон-детектор DDSR1, який має захистити українських військових від безпілотних літальних апаратів противника. Відеопрезентація антидронового пристрою була опублікована на сторінці приватного підприємства Kseonics Technology в Facebook.

За словами винахідників, техніка здатна справлятися практично з усіма видами безпілотних летальних апаратів, які в Україні застосовують ЗС РФ. Це стосується дронів-розвідників, ударних дронів, дронів-камікадзе. DDSR1 вчасно виявляє їх і забезпечує оперативну реакцію на потенційні загрози. Дрон-детектор комплектується мережевим зарядним пристроєм AC/DC, чохлом і штативом.

Технічні характеристики антидрона DDSR1

ефективна дальність — 2.5 км;

висота виявлення — 500 м;

діапазон частот — 2400-2525 МГц;

методи оповіщення — звук, вібрація, повідомлення на дисплей;

захист корпусу — IP 65;

дисплей — TFT 1.8" 128x160;

ємність батареї — Li-Ion 14 000 мА;

автономність роботи пристрою — 30 годин;

час заряджання — 3 години;

вага — 800 г.

Нагадаємо, 14 липня стало відомо про те, що армія США відібрала нову техніку для ураження російських дронів в Україні. Американські фахівці провели ретельні випробування антидронових систем на базі вантажівок — вони здатні знищувати БПЛА кулями, засобами РЕБ і керованими ракетами.

А на початку липня стало відомо, що українець розробив нову антидронову рушницю. Російські дрони-камікадзе "Ланцет" завдають ЗСУ великої шкоди, але тепер воїни отримають високотехнологічний засіб для боротьби з ними.