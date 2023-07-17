Армія Ізраїлю використовує ШІ для вибору цілей: як працює загадкова система Fire Factory

Завдяки штучному інтелекту ЦАХАЛ може моментально розраховувати та завдавати смертоносних ударів по ворогові.

Ізраїль непомітно впроваджує системи штучного інтелекту у свої військові операції, повідомляє Bloomberg. За словами армійських чиновників, відбирати цілі для ударів з повітря і проведення рейдів тепер можна з безпрецедентною швидкістю. Хоча військові не коментують конкретні операції, офіційні особи кажуть, що тепер вони використовують систему рекомендацій ШІ, яка може обробляти величезні обсяги даних для вибору цілей для повітряних ударів.

Бойова система Fire Factory

Усі рейди та удари прогнозуються з урахуванням аналітики від системи Fire Factory, яка використовує дані про схвалені військовими цілі для розрахунку кількості боєприпасів, визначення пріоритетів і вказівки тисяч цілей літакам і безпілотникам, а також пропонує відповідний оптимальний графік ударів. Усе це завдяки тому, що система базується на штучному інтелекті та прогресивних алгоритмах розрахунків.

Подробиць військові ЦАХАЛу, звісно, не розкривають, але кажуть, що Fire Factory, спеціально розроблена для швидкої і точної аналітики обробки величезних масивів актуальних і архівних даних

"Те, що раніше займало години, тепер займає хвилини, з ще кількома хвилинами для перевірки людиною", — сказав полковник Урі, який очолює армійський підрозділ цифрової трансформації ЦАХАЛу. "Завдяки розвитку нейромереж із такою самою кількістю людей ми робимо набагато більше, ніж раніше", — підкреслив військовий.

Інтерфейс системи Fire Factory Фото: ЦАГАЛЬ

Система відеоспостереження StarTrack

Армія оборони Ізраїлю вже давно використовує ШІ, але останніми роками вона поширила ці системи на різні підрозділи. Деякі з цих систем були побудовані ізраїльськими оборонними підрядниками; інші, такі як камери прикордонного контролю StarTrack, розробили самі військові.

Ця система поєднує в собі функцію відеоспостереження зі швидкою ідентифікацією людей і об'єктів, які були виявлені. У сукупності система являє собою велику цифрову архітектуру, призначену для аналізу величезної кількості відеозаписів з дронів і камер відеоспостереження, а також супутникових зображень.

ЦАХАЛ відмовляється повідомляти будь-які подробиці про використану в StarTrack технологію розпізнавання облич. Цю систему активно критикують правозахисники, але ізраїльські військові обіцяють, що не будуть інтегрувати штучний інтелект у програмне забезпечення для наймання військового персоналу через ризики дискримінувати жінок і потенційних кадетів із нижчих соціально-економічних груп населення.

"Залізний купол" став однією з перших систем, де застосували інструменти ШІ Фото: Getty

Ризики застосування ШІ та втрати серед цивільних

Найголовнішим фактором, що турбує правозахисників, є ризики жертв серед мирного населення, які можуть з'явитися через неправильні рішення інструментів штучного інтелекту. Ізраїльські військові виправдовуються тим, що нейромережі — дуже точний інструмент, а алгоритми аналітики можуть перевершити людські можливості і можуть допомогти військовим мінімізувати втрати.

Але деяких аналітиків ця відповідь не влаштовує, вони звертають увагу на швидкий і майже безконтрольний факт розробки та використання систем на основі штучного інтелекту. Крім того, на думку деяких експертів-правозахисників, сьогодні межа між напівавтономними і повністю автономними системами настільки розмита, що часто не можна розібрати, хто в підсумку ухвалює військове рішення: людина чи машина.

"Якщо в розрахунках ШІ є помилка, то кого ми звинувачуємо в цій помилці?", — ставить риторичне запитання Таль Мімран, викладач міжнародного права в Єврейському університеті в Єрусалимі і колишній юрисконсульт армії. "Через помилку нейромережі або неправильний аналіз ви можете знищити безневинну сім'ю або половину міста і хто в підсумку буде винен?", — додає він.

Раніше Фокус розповідав, що в майбутньому можуть початися війни із застосуванням роботів і ШІ . Третина збройних сил буде роботизована, а штучний інтелект змінить хід воєн, запевняє американський генерал Марк Міллі.