Фабрики з казок: нейромережа згенерувала несподіваний дизайн оновлених АЕС (фото)

Фото, згенеровані нейромережею, показують, що будівництво нових електростанцій сприятиме переосмисленню загального дизайну АЕС.

Штучний інтелект Midjourney розробив низку дизайнів атомних електростанцій, натхненних архітектурним стилем райгун-готика. Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому".

На згенерованих фото атомні електростанції нагадують стародавні палаци.

На чотирьох виконаних нейромережею фотографіях, замість звичного для нас дизайну АЕС, височіють нібито фабрики з мультфільмів або казок.

Зазначимо, що райгун-готика — термін, що описує візуальний і архітектурний стилі, який використовується в ретрофутуристичному середовищі наукової фантастики.

Який вигляд можуть мати сучасні АЕС

"Будівництво нових електростанцій сприятиме не тільки наближенню низьковуглецевого майбутнього, а й переосмисленню загального дизайну АЕС", — написали в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що фахівець із кібербезпеки Джош Ласпіносо, чий стартап свого часу купили компанії Raytheon і Forcepoint, виступив із доповіддю перед підкомітетом Сенату зі збройних сил. Там він розповідав про можливості штучного інтелекту в захисті військових даних і про небезпеки, які несуть ворожі нейромережі.