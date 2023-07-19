З корабля просто в бій. США створюють просунутий VTOL-дрон для військових: навіщо він потрібен

Згідно з контрактом, безпілотник має літати понад 20 годин на відстані до 186 км і піднімати 27 кг корисного навантаження.

Агентство перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) уклало контракт із компанією Northrop Grumman на розробку безпілотника з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL), повідомляє The Defense Post. На першому етапі співпраці компанія Northrop розробить економічний демонстраційний зразок БПЛА, який не залежить від злітно-посадкової смуги.

Цей багатоцільовий безпілотник, за задумом інженерів, зможе злітати і приземлятися з бортових палуб кораблів і невеликих наземних майданчиків навіть у несприятливих погодних умовах без відповідного пускового обладнання. Апарат зможе переносити 27 кг корисного навантаження, триматися в польоті понад 20 годин і діяти в радіусі 186 км від корабля, що значно більше, ніж в аналогічних систем наразі.

Відносно невеликий VTOL значно заощадить місце на кораблі порівняно з великими сучасними і вже існуючими апаратами вертикального зльоту і посадки. При цьому, кілька подібних БПЛА на одному судні, зможуть створювати тактичну мережу між собою, пояснюють у DARPA.

Основні ролі використання дрона військовими включають розвідку, спостереження і наведення на ціль. Але безпілотник так само буде призначений для здійснення експедиційних і матеріально-технічних завдань сил спеціальних операцій, зокрема для виконання "перекидання припасів з корабля на берег".

"У співпраці з DARPA компанія Northrop Grumman працюватиме над тим, щоб значно поліпшити те, як майбутні автономні літаки з вертикальним підйомом працюватимуть у морі та на березі", — сказав віцепрезидент Northrop з досліджень і перспективного проєктування Тім Фрей. "Ця програма дає змогу об'єднати наш досвід у сфері цифрового проєктування з великими знаннями, отриманими в результаті минулих успіхів у розробленні та експлуатації VTOL для ВМС США".

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