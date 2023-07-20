Запустили морські дрони: російські хакери звинуватили два кораблі в підриві Кримського мосту

За версією хакерів, танкери зустрілися в Чорному морі, щоб перекинути безпілотники з одного борту на інший.

Російське угруповання хакерів RaHDit заявило про те, що танкери під прапорами Ліберії та Маршаллових островів випустили підводні дрони, які атакували Кримський міст. Про це 20 липня написало "РИА Новости" з посиланням на представника хакерів.

Кіберзлочинці стверджують, що саме з танкерів Beks Loyal і Khudayar Yusifzade були запущені безпілотні морські апарати, що вдарили по Керченському мосту і вразили його прольоти, були запущені саме з цих суден. Для цього нібито один із танкерів спеціально ліг у дрейф неподалік Новоросійська, а другий страхував його і перебував дещо південніше.

Російські хакери вважають, що два танкери причетні до підриву Кримського мосту

Дещо пізніше, безпосередньо перед самою атакою обидва танкери зустрілися у водах Чорного моря. Хакери вважають, що це потрібно було для того, щоб перекинути дрони на борт іншого танкера. Вони також стверджують, що в теракті брало участь і третє, поки що невідоме судно, що перебувало поблизу Кримського мосту і коригувало удари безпілотників.

RaHDit стверджують, що з палуби одного з танкерів було випущено БПЛА, які зруйнували Кримський міст Фото: РИА Новости

Реакція турецької сторони

Уповноважений представник судноплавної компанії BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A. (Туреччина), яка володіє танкером Beks Loyal, Ефе Тунали спростував усі звинувачення про те, що кораблі якось причетні до недавніх вибухів на Кримському мосту. Він сказав, що турецькій стороні "дуже сумно" чути такі звинувачення від Росії, оскільки обидві країни пов'язані міцними діловими відносинами.

Ефе Тунали також порадив журналістам агентства звернутися до онлайн-мап системи MarineTraffic, яка допомагає відстежувати шлях морських суден. Чоловік наголосив, що вони свідчать про непричетність судноплавної компанії до інциденту з Керченським мостом, адже танкер Beks Loyal на той час перебував далеко від місця події — майже за 100 миль (161 км).

Нагадаємо, 17 липня росЗМІ написали про те, що удар по Кримському мосту могли завдати підводні дрони REMUS 600. На користь такої версії свідчать кадри з відео, де британські фахівці нібито навчають українців керувати цими безпілотниками.

Цього ж дня в мережі з'явилися фото з порту "Кавказ", де біля самої лінії води лежав безпілотник. Російська сторона вважає, що він міг бути причетний до вибуху на Кримському мосту або ж летів атакувати Керченську переправу.