"Перехоплювач-прилипала". РФ відправить на фронт новий дрон "Архангел": чим небезпечний (відео)

Новим безпілотником у РФ хочуть озброїти батальйон "Барс" і відправити на фронт за того, що досі невідомо, чи пройшов дрон усі необхідні випробування.

У Росії зібрали дрон-перехоплювач "Архангел", який має заважати українським безпілотникам. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі колишній "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який зараз очолює науково-технічний центр "Царські вовки".

Новий коптер розробника назвали "Архангел", мотивуючи це тим, що дрон, мовляв, буде "боротися з бісами" противника. Росіяни стверджують, що дрон працює як риба-прилипала: намічає собі мету серед коптерів і безпілотників супротивника і супроводжує їх доти, доки не ліквідує. Якщо дрону вдалося вижити, то "Архангел" протаранить його. Розробники також кажуть, що дрон може працювати в автономному режимі й самостійно повертатися на базу.

Дроном хочуть оснастити батальйон "Барс". Сам Рогозін стверджує, що вже найближчим часом "Архангела" відправлять на фронт. Однак зауважимо, що досі невідомі точні технічні характеристики цього дрона. Як і інформація про те, чи пройшов він успішно всі випробування.

Нагадаємо, днем раніше стало відомо, що росіяни масово ставлять на танки "глушилки" з Китаю. Георгій Тука опублікував фотографію засобу радіоелектронної боротьби, який українські військові 79-ї окремої штурмової бригади зняли з підбитого російського танка на Мар'їнському напрямку. За словами Туки, такий індивідуальний засіб РЕБ шкодить українським дронам і не дає змоги їм долітати до цілі.

Водночас стало відомо про те, що у РФ поліпшили дрони "Упир", зробивши "непереможними" для РЕБ. За словами творців, БПЛА озброюється гранатами ПГ-7ВЛ, РКГ-3М або осколково-фугасними снарядами.