Є сотні БПЛА: експерт розкрив, чим Україна відповість на російські дрони "Ланцет"

Українцям не потрібно підлаштовувати своє виробництво під одну модель з РФ, але варто подбати про засоби захисту, запевняє Валерій Яковенко.

Проти одного російського модернізованого "Ланцета", про який зняли відеоролик, Україна може поставити сотні дронів. Про це розповів співзасновник компанії DroneUA Валерій Яковенко в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, Україна не повинна підлаштовувати своє виробництво БПЛА під якусь модель дронів, яку випустила російська сторона.

"Росія — це авторитарна держава, яка керує всіма процесами й малює картинку. А державні діячі використовують усі дані для нової пропаганди, не маючи інколи зв'язків із реальністю. А наші виробництва безпеки існують як приватні ініціативи", — сказав Яковенко.

Він наголосив, що вже 200 команд в Україні створюють роботехніку для ЗСУ. Тому проти одного російського нового "Ланцета", про який зняли відеоролик, у нас є сотні дронів.

"Але це не означає, що нам не потрібно думати про обладнання, яке б не дозволяло російським дронам долітати до їхніх цілей", — додав співзасновник DroneUA.

Нагадаємо, раніше медіа писали про те, що Росія нарощує випуск "Ланцетів". Цей безпілотник перебував на озброєнні у спецпризначенців Головного управління Генштабу ЗС РФ, 76-ї та 98-1 дивізій ВДВ, підрозділ Каскад 1 армійського корпусу ЗС РФ. Їх також постачали найманцям ПВК "Вагнер", коли ті намагалися захопити Бахмут.

Крім того, 16 липня в Росії представили нову версію дронів "Ланцет". Як запевняють росіяни, завдяки поліпшеній системі запуску ЗС РФ зможуть атакувати Україну цілими роями цих дронів. Новий "Ланцет" витрачатиме менше часу для того, щоб прийти в бойову готовність. Це зумовлено тим, що завдяки крилу і хвостовому оперенню, що складаються, дрон "розпрямлятиме" їх і приводитиме в режим польоту одразу після запуску з контейнерної установки.