Не тільки сонце, а й вода: нові панелі заряджаються від дощу, як це можливо

Дослідники стверджують, що їхня розробка дає змогу отримати 200 Вт енергії на квадратний метр. Вона допоможе людям, які живуть у дощових регіонах.

Група китайських вчених з Університету Цінхуа вирішили модернізувати сонячні панелі таким чином, щоб використовувати краплі дощу, що падають на них, в енергію, повідомляє Interesting Engineering. Таким чином вони змогли отримати своєрідну подвійну вигоду від збору енергії сонця, дозволивши панелям отримувати ще й кінетичну енергію дощу.

Звичайно, ідея використання води як енергоресурсу стара як світ, але одна справа, коли річка штовхає величезну турбіну, а інша, коли ви отримуєте електрику буквально з дощової води. Для подібної мети зазвичай використовують трибоелектричні наногенератори (TENG), які можуть збирати електрику з інших джерел, таких як хвилі, але вони мають проблеми з масштабуванням.

Щоб вирішити цю проблему китайські вчені вдосконалили TENG і назвали його D-TENG. Тепер коли краплі дощу падають на поверхню панелі D-TENG, вони стають позитивно зарядженими, тоді як поверхня стає негативно зарядженою. Отриманий заряд збирається акумулятором системи панелей.

Модернізація сонячних панелей з урахуванням збору крапель води Фото: Tsinghua University

"Кількість заряду, що генерується кожною краплею, невелика, і поверхневий заряд на панелі буде поступово розсіюватися. Після довгого перебування на поверхні заряди поступово накопичуватимуться до насичення", — акцентує у своїй роботі професор Лі. "У цей момент швидкість розсіювання поверхневого заряду на панелі врівноважується кількістю заряду, що генерується кожним ударом краплі".

Дослідники використовували генератори мостових масивів з різними розмірами субелектродів і панелей різної товщини, щоб побачити, чи впливає це на втрату потужності. Було виявлено, що панелі D-TENG, побудовані з використанням генераторів мостових масивів, незалежні одна від одної, і це означає, що ненавмисні втрати потужності можуть бути зменшені.

"Пікова вихідна потужність генераторів мостових масивів майже вп'ятеро вища, ніж у звичайної енергії дощових крапель великої площі з тим самим розміром, досягаючи 200 Вт на квадратний метр", — зазначає професор. Відкриття вчених може дати нові способи використання поновлюваних джерел енергії, особливо в районах, де дощ може йти тижнями або навіть місяцями.

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