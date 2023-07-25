Турецький бойовий дрон Bayraktar збили в Бєлгородській області, — росЗМІ

Дрон упав поруч з українським кордоном, проте ні МНС, ні губернатор регіону В'ячеслав Гладков ніяк не прокоментували падіння безпілотника.

У понеділок, 24 липня, на території Бєлгородської області РФ було збито безпілотник, що нагадує "Байрактар". Про це повідомило росмедіа Baza у вівторок, 25 липня.

Посилаючись на свої анонімні джерела, ЗМІ повідомило, що безпілотник літакового типу збили неподалік села Ілек-Кошари Рокитянського району, яке розташоване на відстані 14 кілометрів від кордону з Україною. Унаслідок падіння безпілотного летального апарату ніхто з людей не постраждав. Також дрон нічого не зруйнував на своєму шляху.

Зазначимо, що інші російські ЗМІ станом на зараз лише передрукували інформацію Baza про безпілотники й не повідомили якихось нових подробиць про інцидент. Не згадується про падіння БПЛА також і на сайті МНС Бєлгородської області. А губернатор регіону В'ячеслав Гладков, публікуючи ранкове зведення, навіть не згадав у ньому Рокитянський район.

Село Ілек-Кошари розташоване неподалік від Сумської та Харківської областей Фото: Скриншот

Нагадаємо, 24 липня росЗМІ повідомили, що в Москві впав ще один безпілотник. За словами анонімного джерела російських журналістів, дрон вертолітного типу впав біля приватного будинку. Влада столиці Росії та екстрені служби не стали коментувати інцидент.

А на початку липня голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що турецькі Bayraktar TB2 врятували Україну. За допомогою Bayraktar TB2 українські герої завдавали масових стрімких ударів по розтягнутій логістиці окупантів. Турецькі дрони знищували найважливішу тилову цінність — паливозаправники, а також пригнічували ППО армії РФ, що дало змогу льотчикам ВПС України завдавати ударів по військових об'єктах агресора.